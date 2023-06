Mulher sofre grave acidente, prende o pé em escada rolante e tem a perna amputada

Uma mulher, de 57 anos, sofreu um grave acidente nesta quinta-feira (29), no Aeroporto Internacional Don Mueang, em Bangkok, na Tailândia. Os pés engataram na escada rolante e ela teve parte de perna esquerda amputada.

Segundo informações da Airports of Thailand, empresa responsável pela administração do aeroporto, a mulher estava a caminho do voo com destino à província de Nakhon Si Thammarat. O incidente o ocorreu próximo ao Terminal 2, por volta das 8h40. Uma equipe médica foi mobilizada e teve que amputar a perna da mulher acima do joelho. Ela foi encaminhada para dois hospitais para receber o tratamento.

Durante uma coletiva de imprensa realizada após o acidente, o diretor do Aeroporto Internacional Don Mueang, Karun Thanakuljeerapat, revelou que a instituação vai se responsabilizar pelas despesas médicas da passageira e pela compensação financeira devida.

Após o ocorrido, todas as esteiras rolantes do aeroporto passaram por uma passagem minuciosa e foram temporariamente desativadas. A Airports of Thailand informou que sua equipe de engenharia realizará inspeções adicionais. Um exame de investigação foi estabelecido para apurar o incidente, e caso seja constatada negligência, serão tomadas medidas punitivas contra a empresa responsável.