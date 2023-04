Teto de hospital desaba e deixa vítima em estado grave; vídeo

O teto de uma unidade hospitalar desabou na tarde desta segunda-feira (17). Uma mulher de 38 anos ficou em estado grave. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve a perna esquerda esmagada após uma estrutura do prédio cair sobre ela. O caso aconteceu no Hospital de Pronto-Socorro Infantil de Itapevi, em São Paulo (SP).



Ainda segundo a corporação, cinco viaturas foram enviadas ao local do desabamento. A mulher foi retirada dos escombros e levada pelo helicóptero Águia para o Hospital Central (HC), na capital paulista. A vítima corre o risco de ter a perna amputada. Outras duas pessoas ficaram feridas sem gravidade.





Posicionamento da Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi informou que uma telha cedeu e caiu dentro do hospital, causando o desabamento. A unidade de saúde ainda está passando por uma inspeção que vai determinar se poderá ser reativada ou não. O espaço que estava em reforma foi desocupado e interditado até que uma perícia seja feita no local.

O hospital infantil está localizado na Rua José Michelotti, no bairro Cidade Saúde. O desabamento ocorreu durante a tarde, por volta das 15h30. A situação é preocupante e os órgãos competentes estão trabalhando para investigar as causas do acidente e garantir a segurança dos pacientes e profissionais de saúde.