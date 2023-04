Incêndio no Comércio: relatório indica risco de desabamento e necessidade de demolição de imóveis

O resultado da vistoria técnica realizada pela Comissão Municipal da Defesa Civil nos cinco imóveis atingidos pelo incêndio no Centro Comercial de Belém na última quinta-feira (13) — sendo duas propriedades com perda total e outras três tiveram perda parcial — aponta a necessidade de demolição dos imóveis que sofreram perdas totais, já que os restantes das edificações estruturais apresentam risco de desabamento. Os demais imóveis, que sofreram perdas parciais, apresentam somente rachaduras por conta das chamas e o calor excessivo. No entanto, não oferecem risco de desabamento.

Os relatórios foram entregues aos proprietários dos imóveis na manhã desta segunda-feira (17) por representantes da Defesa Civil, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e da Fundação Municipal de Cultura (Fumbel). Os documentos também serão entregues, via ofício, ao Iphan e a Fumbel. Após o recebimento dos laudos, os órgãos darão a autorização para demolição das estruturas que restaram após o incêndio.

A vistoria foi realizada por um engenheiro da Defesa Civil Municipal e acompanhada pelo corpo de coordenação operacional. Os laudos de vistoria técnica servem para dar ciência aos proprietários da situação estrutural que se encontra o imóvel.

Ação conjunta

Desde o incêndio ocorrido no Centro Comercial de Belém, na tarde da última quinta-feira (13) diversos órgãos da Prefeitura estão atuando no local e na área no entorno, para garantir que a população sofra o menor transtorno possível. A Guarda Municipal atuou de imediato no dia do sinistro, isolando a área e auxiliando no controle e orientação do trânsito.

O Corpo de Bombeiros ainda faz o trabalho de rescaldo do incêndio. Por isso, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) mantém a interdição na rua 15 de Novembro. Agentes da Semob permanecem na travessa Frutuoso Guimarães com a Boulevard Castilhos França, orientando e garantindo a fluidez no trânsito.

Preservação

Segundo o Departamento de Patrimônio Histórico da Fumbel, com informações do laudo da Defesa, o incêndio atingiu cinco imóveis no centro comercial. Destes, dois localizados na rua 15 de novembro tiveram perda total, restando apenas paredes, como a fachada. Apenas um destes dois prédios está classificado como de interesse à preservação.

Ainda segundo a Fumbel, os outros três imóveis atingidos ficam na rua João Alfredo. Eles também são de interesse à preservação. Entretanto, nesses prédios só houve danos nas paredes dos fundos, que deverão ser derrubadas para a construção de novas.

O Departamento de Patrimônio Histórico fez a vistoria técnica em conjunto com a Defesa Civil de Belém e orientou os proprietários sobre como solicitar autorização para a obra emergencial. Quanto aos imóveis que sofreram perda total, a Fumbel informou que vai notificar os proprietários para providências e orientar como proceder para salvaguardar as fachadas de interesse à preservação.