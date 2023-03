Erosão em Cotijuba: famílias que vivem em zonas de perigo de desabamento receberão benefício

Famílias que vivem em áreas com risco de desabamento em decorrência da erosão na Ilha de Cotijuba, em Belém, passarão por cadastro para que possam receber o aluguel social da Prefeitura de Belém e, assim, consigam sair das zonas de perigo. O benefício foi anunciado pelo prefeito Edmilson Rodrigues, durante vistoria às comunidades afetadas da região na sexta-feira (24). A comitiva foi composta por órgãos municipais e por representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

Na praia da Pedra Branca, o desabamento de um barranco provocado pela erosão impactou, diretamente, 50 famílias, e, indiretamente, quatro comunidades da região, incluindo, além da Pedra Branca, Seringal, Poção e Fazendinha. Em decorrência do desmoronamento, a estrada de acesso das localidades ao centro da Ilha de Cotijuba foi interditada, o que impede o direito de ir e vir dos moradores.

Além do aluguel social, outras medidas anunciadas pela prefeitura, após reunião com as comunidades, foram obras emergenciais de melhorias e trafegabilidade no ramal aberto pela população para dar acesso às comunidades afetadas, financiadas a partir do empréstimo de R$ 100 milhões da Caixa Econômica Federal à gestão municipal, que deve subsidiar obras estruturais na capital.

O prefeito Edmilson liderou a comitiva na sexta. “Queremos que as pessoas afetadas diretamente por tudo isso não fiquem em sofrimento. Por isso, as obras emergenciais”, explicou o prefeito Edmilson Rodrigues, sobre o objetivo da operação.

“Esperamos que o nosso ramal seja feito, pois sem ele nossas crianças ficam sem ter como sair para estudar e não entra a coleta de lixo. Acreditamos que a prefeitura vai solucionar o nosso problema”, disse o comerciante e morador de Cotijuba, da área da Pedra Branca, Reginaldo Albuquerque.

O Grupo de Trabalho (GT) montado para solucionar o problema da erosão em Cotijuba é formado pelos seguintes órgão municipais: Defesa Civil Municipal, as secretarias municipais de Urbanismo (Seurb) e de Saneamento (Sesan), Fundação Papa João XXlll (Funpapa), além da Agência Distrital de Outeiro (Arout), que administra a ilha, Guarda Municipal e Fundação Escola Bosque (Funbosque). A Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos fazem parte também do GT.