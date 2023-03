Prefeitura assina contrato de empréstimo de R$ 100 milhões para obras em Belém; veja quais são

A Prefeitura de Belém formalizou um contrato de empréstimo de R$ 100 milhões com a Caixa, nesta quarta-feira (22). O prefeito Edmilson Rodrigues comunicou que assinou o termo e que agora a capital terá recursos suficientes para obras como as reformas do Mercado de São Brás, do Ver-o-Peso e da avenida Senador Lemos, além da revitalização do centro histórico.

"Assinei o contrato de empréstimo com a Caixa, no valor de R$ 100 milhões. Foram dois anos de muito trabalho para superar muitos obstáculos, mas agora, no Governo Lula, pudemos oficializar esse empréstimo tão importante para Belém. Através desses recursos, em breve, iniciaremos e daremos continuidade a muitas obras estratégicas para nossa cidade", declarou o prefeito.

Todas as obras citadas pelo prefeito já vinham sendo anunciadas, sobretudo a revitalização do centro histórico, que é uma das metas para a COP 30, que será realizada em Belém, em 2025.