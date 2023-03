Partes da orla de Salinas desabam e apresentam rachaduras após marés mais altas

Trechos da nova orla de Salinópolis, no nordeste do Pará, desabaram entre esta terça-feira (21) e a manhã de quarta-feira (22), após os fortes impactos da maré que está com níveis elevados. Moradores que passavam pela área mostraram rachaduras e buracos na estrutura. Um homem que estava correndo na área acabou sendo tragado para dentro de uma parte que desabou, mas ele só teve ferimentos leves e conseguiu sair sozinho.

Desde que o nível das marés começou a subir, moradores começaram a notar rachaduras e buracos na orla (Reprodução / Redes Sociais)

Devido aos riscos que estão sendo analisados pelo Governo do Pará, preventivamente, trechos que apresentam mais falhas e rachaduras foram interditados pelo Corpo de Bombeiros Militar. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) e aguarda um posicionamento sobre o que ocorreu e providências sendo tomadas.