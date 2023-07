Turista que perdeu a perna em escada rolante tem o membro reimplantado

A turista de 57 anos que perdeu a perna após acidente em escada rolante do Aeroporto Internacional Don Mueang, em Bangkok, teve o membro reimplantado por cirurgiões da Tailândia, mas não deve conseguir voltar a usá-lo. Isso é o que afirmam os profissionais de saúde do Hospital Bhumibol Adulyadej, que atenderam a mulher após a grave lesão.

O acidente aconteceu no momento em que a passageira estava prestes a embarcar. Ela tropeçou na bagagem que carregava e acabou tendo a perna "engolida" pela esteira rolante. Outras pessoas que estavam por perto tentaram acionar o botão para interromper o funcionamento do equipamento, mas, quando conseguiram, a perna da turista já havia sido esmagada.

Funcionários do estabelecimento relataram que a vítima teve a perna esquerda esmagada pouco acima do joelho e que os paramédicos precisaram amputar o membro para libertar a mulher.

O filho dela criticou o aeroporto por não fornecer as imagens do acidente. "Eu me senti como uma criança, principalmente quando vi minha mãe após o acidente. Os policiais estavam segurando uma caixa de espuma com a perna dela enquanto saíam da ambulância. É um sentimento que não consigo explicar", lamentou.