Menino morre após infecção causada por piolhos; conheça detalhes da doença

Um adolescente de 12 anos apresentou complicações graves causadas por uma infecção provocada por uma infestação de piolhos. Ele foi levado ao hospital, mas seu estado crítico não pôde ser revertido e ele acabou morrendo.

A causa da morte foi registrada como riquetsiose, transmitida por picada de piolhos (pediculose). Por conta disso, ele apresentou alguns sintomas, como febre persistente e desidratação severa.

O caso aconteceu em Coahuila, no México. As autoridades locais informaram que este é o primeiro caso da doença registrada na região.

Como o caso aconteceu?

Antes do menino e da família procurarem o hospital da cidade, o adolescente passou oito dias com uma infestação de piolhos. Além de raspar o cabelo, ele chegou a ser tratado com antibióticos e usar um xampu especial. Mesmo com esse tratamento inicial, o seu quadro evoluiu e ele precisou ser internado.

Os médicos que atenderam o adolescente relataram que houve demora na procura por atendimento, o que teria dificultado o tratamento e as chances de recuperação.

Por conta da morte do jovem, as autoridades sanitárias instalaram um cordão de isolamento sanitário no bairro da família do garoto para evitar a propagação do parasita. Além disso, algumas varreduras e ações de desinfestação foram realizadas na vizinhança.

Para evitar novos casos, as autoridades pediram para que a população tomasse medidas extremas de higiene e vigilância epidemiológica.

O que é e quais os sintomas da riquetsiose?

Bactérias do gênero Rickettsia são responsáveis pela riquetsiose, assim como pela febre maculosa. A doença é transmitida por meio de ectoparasitas infectados, como pulgas, carrapatos, piolhos e ácaros. Eles costumam viver em outros animais. Cães, gatos, ratos e esquilos são os habitats preferidos deles.

A transmissão acontece quando estes parasitas estão na roupa, pela pele e cabelo da pessoa. Quando ela apresenta um quadro mais severo, é possível apresentar infecção que pode resultar na intoxicação do sangue, falência múltipla dos órgãos e morte.

Em relação aos sintomas, os pacientes costumam apresentar:

Febre persistente;

Dores musculares;

Náuseas, vômitos;

Inchaço dos gânglios linfáticos;

Erupções na pele;

Mal-estar geral.

Caso a pessoa apresente um destes sintomas, ela deve procurar atendimento médico, principalmente se tiver sido exposta ao parasita.

Como evitar os parasitas?

Ainda que o caso do menino de 12 seja raro, algumas medidas podem ser tomadas para evitar a doença. No caso das crianças, é importante ficar vigilante na higiene.

Manter o couro cabeludo limpo;

Verificar o couro cabeludo com frequência;

Evitar compartilhar boné, pentes e escovas.

Se notar alguma infestação, é preciso procurar atendimento médico para que o caso não fique grave.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web de OLiberal.com)