Empresário descobre que mancha no olho era uma sanguessuga: 'Eu conseguia sentir algo'

Tony Exall é um empresário inglês de 58 anos. Ele passou por alguns momentos de agonia enquanto estava liderando um grupo de turistas durante uma viagem a Papua Ocidental, na Indonésia. Com uma mancha preta e uma coceira persistente no olho, ele logo notou que tinha alguma coisa errada.

Por ironia do destino, Tony é dono de uma agência de turismo especializada em mergulho e observação da natureza. No final do mês passado, o seu olho esquerdo estava habitado por uma sanguessuga, fazendo com que ele começasse a coçá-lo insistentemente.

Como a temperatura de um clima tropical costuma ser elevada, Tony acreditava que o incômodo no olho era causado apenas pelo suor ou talvez por um pequeno inseto. Imaginava que a situação seria resolvida rapidamente. No entanto, logo percebeu que o problema podia ser mais sério — e até assustador.

Ao conseguir analisar melhor, notou uma mancha preta em seu olho. Foi então que entendeu: tratava-se de uma pequena sanguessuga grudada na parte branca do globo ocular, conhecida como esclera. Além da sensação angustiante, Tony temia que o animal se deslocasse para a parte posterior do olho.

Como o caso aconteceu?

Tony Enxall estava em busca do clique perfeito enquanto tentava avistar a rara aparição da ave-do-paraíso-rei perto de Malagufuk, em Papua Ocidental, na Indonésia. "Estávamos esperando o pássaro aparecer e eu estava suando muito. Eu conseguia sentir algo no meu olho, mas pensei que fosse um inseto. Tentei me livrar dele, mas não consegui, então tentei ignorar", contou ele nas redes sociais.

Tony aproveitou para explicar que ele mesmo deve ter colocado o animal no olho: "Havia sanguessugas por toda parte e devo ter usado as costas da minha mão para limpar o suor, então basicamente a coloquei [uma sanguessuga] no meu olho".

Ele tentou se livrar do animal, mas não conseguiu, então tentou ignorar. Depois de cerca de seis horas e idas a dois hospitais, um médico conseguiu extrair a sanguessuga usando uma pinça. Ele publicou as imagens junto com o seu relato.

Antes e depois do inglês retirar o animal do olho (Reprodução / Facebook)

Depois de tudo o que passou e em tratamento para possíveis infecções, o empresário brincou: "Você ouve essas histórias sobre doenças tropicais e infecções, e ter uma no olho não é o melhor lugar para ter uma". "Normalmente não sou de ter nojo, mas isso é coisa de filme de terror! Espero que esteja tudo bem agora", completou.

