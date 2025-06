Pescador é preso após esfaquear tubarão que 'roubou' peixe durante pescaria

Um pescador foi preso na última quinta-feira (5), na Flórida, EUA, acusado de crueldade contra animal marinho. Zane Garrett, de 26 anos, foi flagrado esfaqueando repetidamente um tubarão-touro durante uma pescaria nas proximidades de um naufrágio, a cerca de 11 km da costa de Key West.

De acordo com a emissora norte-americana WPLG Local 10, o ataque foi filmado e publicado no Snapchat com o título "O amigo quebrou minha vara". O vídeo, que viralizou nas redes sociais no fim de maio, mostra o momento em que Garrett fere o tubarão diversas vezes com uma faca, alegando que o animal havia "roubado" o peixe que ele acabara de fisgar.

As imagens, posteriormente removidas da plataforma, mostram o animal sangrando antes de ser devolvido ao mar. A gravação serviu como prova para a prisão de Garrett, que foi denunciado por um informante anônimo à Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, que alegou preocupações com a segurança e o bem-estar da vida marinha.

Zane Garrett aparece como um dos capitães da empresa de passeios marítimos Second Nature Charters, mas autoridades informaram que ele não possuía a licença necessária para comandar embarcações na região onde o crime foi registrado.

Durante o interrogatório, Garrett defendeu sua atitude, afirmando que o ato de esfaquear o tubarão seria uma prática comum entre pescadores para afugentar outros predadores. A justificativa, no entanto, não convenceu os investigadores.

Além da acusação de crueldade contra animal, o pescador já havia sido investigado anteriormente por falsa representação, por atuar como capitão de barco sem habilitação. Zane Garrett permanece preso, e a primeira audiência do caso está marcada para o dia 26 de junho.