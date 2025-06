VÍDEO: menina paraense ensina a nadar no rio e encanta a web: 'Sou igual uma sereia!'

Um vídeo publicado pelo grupo "Os Ribeirinhos", de Cametá, no nordeste do Pará, viralizou nas redes sociais ao mostrar, de forma divertida e fofa, como as crianças do interior aprendem a nadar. A protagonista da vez é a pequena Maju, que mora na região do Rio Pindobal-Miri, que encantou os internautas ao mostrar suas "primeiras aulas" de natação em pleno rio.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, o grupo compartilha o cotidiano de uma família ribeirinha paraense, e Maju é uma das estrelas. "Aqui no interior as crianças já nascem nadando 😄", diz a legenda do vídeo, que já acumula milhares de visualizações.

No início do vídeo, Maju se dirige à câmera: "Oi sumaninho, vou te ensinar a nadar", diz antes de se jogar da canoa diretamente para as águas do rio.

Uma das técnicas ensinadas por Maju é usar duas garrafas pet como boias, para ajudar no equilíbrio dentro d’água. Mas ela também explica, em tom bem-humorado, que se esse método não funcionar, a solução é mais direta: ser jogada no rio! "Ei sumaninho, a garrafinha não dá jeito, esse daqui dá. Me joga, titia", diz antes de mergulhar com ajuda da tia, em um trecho menos raso.

"Foi dessa forma que eu aprendi a nadar. Joga, tia!", pede novamente, antes de encerrar o vídeo. "Olha, sumaninho, sou igual uma sereia", diz a pequena.

Nos comentários, os seguidores se derreteram com a pequena paraense. "Meu Deus 😂😂😂 foi assim que eu aprendi também, papai jogava no rio e te vira 😂", escreveu uma internauta. Outra brincou: "Genteeee eu tô apaixonada! 😍 Detalhe, eu com 33 anos não sei nem ficar no raso direito".