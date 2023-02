Homem é preso após arrancar cabeça de cobra píton com os dentes

Um homem foi preso após morder a cabeça de uma cobra píton até arrancá-la durante uma discussão com a companheira em um apartamento na Flórida, Estados Unidos, na terça-feira (31). Kevin Justin Mayorga, de 22 anos, teria tentado impedir a entrada dos policiais no local após os vizinhos o denunciarem. Ele também fez a mulher de refém, segundo a TV NBC.

VEJA MAIS

Kevin é acusado de cárcere privado e violência contra a mulher. Ele também foi acusado de crueldade animal com intenção de ferir ou matar, ao ferir a cobra de estimação da companheira.

A mulher disse à polícia que Mayorga tinha mordido a cabeça da cobra, uma píton-real ou bola, espécie que pode alcançar entre 90 cm e 1,5 m de comprimento.

No momento da prisão, Kevin ainda resistiu e golpeou um policial no olho. A imprensa local afirmou que Kevin pode pegar até cinco anos de prisão, cinco anos de liberdade condicional e multa de até US$ 5 mil, (R$ 25 mil). Mayorga está detido sob fiança de US$ 15 mil (R$ 76 mil).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)