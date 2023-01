Jovem descobre cobra dentro do carro no centro de Belém; vídeo

A estudante Isadora Rodrigues, 21 anos, passou por um grande susto na tarde desta segunda-feira (23) ao se deparar com uma cobra no capô do carro, na hora em que deixava a faculdade onde estuda, na avenida Governador José Malcher com a Generalíssimo Deodoro. O detalhe é que ela acabou tendo que regressar para casa com a "carona" indesejada a bordo, porque o réptil acabou se escondendo nessa parte do carro e, somente abrindo o compartimento é que se seria possível retirar o animal. "Estou indo para casa, só eu e a cobra", contou Isadora em um post bem-humorado, gravado por conta da situação inusitada, que repercutiu nas redes sociais.

Ela conta que chegou à instituição por volta das 7 horas e deixou o carro no estacionamento. "Eu estava saindo da aula, umas 16h15. Ao entrar no carro, quando olhei para o capô, vi uma coisa estranha. A minha primeira reação foi de fazer umas fotos e enviar para a minha família, perguntando se isso era mesmo uma cobra", disse.

A universitária relatou que teve medo de sair do carro. "Mas saí, e chamei um funcionário da universidade para olhar e se certificar de que era uma cobra. Confirmado o fato, a gente queria saber se ela estava viva ou morta, e, então, ela se mexeu. Estava com uma parte do corpo para fora do carro e a outra para dentro; as pessoas passavam e tiravam fotos, filmavam", contou.

De volta para casa

Por intermédio do número do Centro Integrado de Operações (Ciop) da Segurança Pública (190), Isadora solicitou o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental. Mas, antes disso, funcionários da universidade tentaram apanhar a cobra, que acabou se escondendo entre as engrenagens do capô. "Quando a PM chegou não tinha mais nada para fazer, me disseram que a cobra não iria entrar na parte do motorista e passageiros (carroceria) e que eu deveria tentar retirar o animal só no dia seguinte. Os agentes da Polícia Ambiental disseram para eu acionar o órgão na hora em que fosse à oficina mecânica", explicou.

A partir dessa orientação, Isadora venceu o medo e decidiu conduzir o carro, que é dos pais dela, até em casa, em Ananindeua, na Grande Belém. O réptil foi identificado pela Polícia Ambiental como sendo uma jibóia. O carro - e a visitante inusitada - pernoitará fora do imóvel, próximo a uma área arborizada.