Brabo! Homem captura cobra com as mãos e a devolve para córrego; veja

Na tarde do último sábado (18), no Parque Macambira, em Goiânia, um homem teve uma atitude bastante corajosa e capturou uma cobra com as mãos e a soltou em um córrego do local. De acordo com relatos de moradores, o animal já foi visto outras vezes, mas nunca tão próximo da avenida.

A atitude foi tomada por conta do grande movimento de veículos pelo local. O nome do morador que fez a captura não foi divulgado, mas testemunhas afirmam que o risco de morte do animal o motivou a levá-la para uma área segura. Com informações do portal g1.

VEJA MAIS

Apesar de ninguém ter se ferido, os bombeiros não recomendam resgates sem a ajuda de profissionais. O resgate precisa ser feito por quem tem experiência, cuidados e equipamentos adequados. Além disso, o cidadão pode ligar para o número 193 e alertar sobre qualquer eventualidade parecida.

VEJA MAIS

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)