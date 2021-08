Em vídeo, maior cobra do mundo aparece trocando de pele

Um vídeo impressionante está rodando as redes sociais nos últimos dias. Nas imagens, a maior espécie de cobra do mundo, uma sucuri verde, é flagrada trocando de pele. A cena foi registrada por Brian Barczyk, um vlogger que viaja em busca de animais exóticos. As informações são do Metrópoles. Assista:

Segundo informações do Aquário de São Paulo, a espécie em questão pode alcançar até 8 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos.