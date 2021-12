VÍDEO: Família encontra cobra extremamente venenosa escondida em árvore de Natal

Uma cobra extremamente venenosa da espécie boomslang (Dispholidus typus) foi encontrada entre os galhos da árvore de natal de uma família da Cidade do Cabo, na África do Sul, quando todos se reuniam para decorar o símbolo natalino. As informações são do G1.

Segundo Rob Wild, ele, sua mulher e seus dois filhos estavam terminando de colocar os enfeites e presentes na árvore quando seus gatos de estimação começaram a olhar fixamente para um ponto da decoração. Sua esposa chegou a achar que seria um rato entre os ganhos, mas foi surpreendida quando se aproximou e a cobra se revelou. Apesar de venenoso, o animal tem um comportamento tímido e raramente ataca se não for ameaçada, confira:

Eles contactaram um especialista, Gerry Heyns, que levou duas horas para chegar até a casa da família, sendo assim, todos tiveram que 'tomar conta' da cobra para não perdê-la de vista. Heyns acredita que o animal entrou na residência dos Wild à procura de água, comida e abrigo, e se refugiou na árvore ao perceber alguma movimentação. Ela foi capturada e solta no dia seguinte.