Sucuri é encontrada em árvore da orla de Mosqueiro

Uma sucuri foi encontrada na manhã deste domingo (12), entre os galhos de uma árvore da praia do Porto Arthur, na orla do distrito de Mosqueiro, em Belém. Por meio de vídeos publicados nas redes sociais pelo jornalista Beto Messias, que estava no local, é possível ver o momento em que o animal é resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

O jornalista narra no vídeo que a sucuri estava dormindo na árvore. Também diz que populares acionaram a Guarda Municial, que, por sua vez, chamou os bombeiros para o resgate. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também estiveram na área.

Ainda não há informações sobre o que será feito com a cobra. A reportagem tenta contato com os bombeiros para detalhar o caso.