Cobra de tamanho fora do normal é encontrada em residência: ‘Mutante’

Uma cobra de tamanho fora do normal foi encontrada em uma residência de Sorriso, no Mato Grosso. Da espécie cobra-cega, o animal, que costuma medir 30 centímetros, tinha quase 1 metro. O tamanho do bicho surpreendeu o Corpo de Bombeiros do estado. As informações são do G1.

A dona do imóvel levou um susto, ao avistar o animal, e chamou os bombeiros. Segundo os militares, trata-se de uma cobra mutante pelo tamanho. “Não é venenosa, mas tem uma mucosa que, se ela morder, causa infecção. Ela se alimenta de insetos, larvas, besouros e minhocas”, disse o soldado do Corpo de Bombeiros, Julio Facundo.

Apesar de ser conhecida popularmente como cobra-cega, este animal não é uma serpente, mas pertence ao grupo dos répteis.

O nome faz menção à visão, já que os olhos são praticamente atrofiados. As presas são localizadas, portanto, pelo olfato bem desenvolvido ou por meio da percepção das vibrações no solo.