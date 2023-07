Menino tem cílios infestados de piolhos após brincar na areia; veja

Um garoto chinês de 3 anos contraiu piolhos nos cílios após brincar na areia e coçar os olhos, resultando em uma infestação parasitária incomum. Após uma semana de coceira e secreção ocular, os pais buscaram ajuda médica.

VEJA MAIS

O menino foi diagnosticado com uma infestação de piolhos no olho direito, confirmada através de análise microscópica que identificou os parasitas como piolhos de cabelo. Especialistas em oftalmologia destacam a extrema raridade desses casos, que têm pouca relevância estatística.

Parasitas sob as lentes microscópicas (Reprodução/American Journal of Ophthalmology Case Reports)

De acordo com os relatos dos pais aos médicos, o menino tinha o hábito de brincar na areia e, em seguida, coçar os olhos com as mãos sujas. Quando a coceira se intensificou, a avó da criança optou por raspar o olho do menino com uma moeda na tentativa de limpá-lo.

O caso foi publicado em maio no American Journal of Ophthalmology Case Reports. Os médicos responsáveis pelo tratamento descreveram o olho direito do menino como vermelho e inchado, porém sua visão permanecia normal.

Caso é tão raro que é considerado até estatisticamente irrelevante (Reprodução/American Journal of Ophthalmology Case Reports)

Para eliminar os piolhos e lêndeas, os médicos cortaram os cílios do menino e realizaram uma limpeza e desinfecção cuidadosa na margem ocular, utilizando iodo. O tratamento incluiu ainda a aplicação de uma pomada oftalmológica.