Estudante de 20 anos realiza sonho de infância e passa em Medicina na Uepa

Abel de Jesus Costa Bastos escolheu a carreira ainda criança e foi aprovado após três tentativas no vestibular

O Liberal
fonte

Estudante de 20 anos realiza sonho de infância e passa em Medicina na Uepa. (Reprodução/ redes sociais)

Aos 9 anos, quando ainda era criança e estudava no Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo, Abel de Jesus Costa Bastos, hoje com 20 anos, já dizia qual profissão queria seguir: médico. O sonho de infância se concretizou nesta sexta-feira (30), com a divulgação do listão de aprovados da Universidade do Estado do Pará (Uepa), no qual o nome dele aparece entre os calouros do curso mais concorrido da instituição.

Segundo a mãe de Abel, Antônia Bastos, o interesse do filho pela área da saúde surgiu muito cedo. “Ele sempre sonhou ser médico, sempre gostou das áreas de saúde e biologia”, afirmou.

Antônia Bastos relembra que Abel cursou o ensino fundamental no Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo, no bairro da Cidade Velha, onde participou de um projeto pedagógico chamado “Travessia”. “As crianças do quinto ano podiam escolher que profissão seguiriam quando fossem adultos, e ele já escolheu medicina desde lá”, contou.

Com o encerramento das atividades do colégio, a família buscou alternativas para dar continuidade à formação do estudante. “O padre responsável, Pe. Gennaro Tesauro, encaminhou as crianças para outras instituições e fez uma carta de recomendação para o Colégio Santa Rosa, onde o Abel cursou o Ensino Médio, acreditando que seria uma escola de tradição e ensino de qualidade”, explicou a mãe.

A caminhada até a aprovação, no entanto, exigiu persistência. “Como ele não conseguiu alcançar logo o seu objetivo, e os professores Lobato e Waldir viram seu potencial, recomendaram o Abel para o professor Fabrício Alves, do Colégio Physics”, disse Antônia. De acordo com ela, foi nesse período que o jovem conseguiu desenvolver ainda mais suas habilidades, com apoio de cursinhos específicos e uma rotina intensa de estudos.

“Assim, sempre tendo muita fé, ele ocupava o dia dele estudando intensamente para alcançar as aprovações em Medicina que ele conquistou: UFPA, Uepa, UFMA (Sisu) e Cesupa”, destacou.

O próprio Abel fez questão de reconhecer a importância da preparação ao longo dos anos. “Minha preparação no passado foi muito gratificante nos cursos André Douglas, de Linguagem Eficaz de Natureza; curso Caxinaúa, de Redação; Simetria, de Matemática e no cursinho pré-vestibular Physics, que deram todo um suporte e uma estrutura para que eu pudesse conseguir aprovação em Medicina”, afirmou.

O calouro também comentou sobre o desempenho nos vestibulares. “Em todas as universidades que eu tentei, eu passei. Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal do Pará e Universidade Estadual do Pará”, ressaltou.

Abel explicou ainda que a aprovação pela Uepa veio após tentativas anteriores. “Essa é a minha terceira tentativa desde o convênio. No convênio, eu fiz a primeira, mas não consegui. Fiz uma em 2024 e essa última em 2025, eu consegui. Foi aumentando minha nota quase como um padrão, assim, 20 pontos, 30 pontos…”, comentou.

