Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Ministério Público acompanha investigação sobre a morte de servidor da Adepará assassinado a tiros

O servidor público Fábio Alan Queiroz foi morto a tiros no início da manhã de sexta-feira (13), em frente a uma academia no município de São Geraldo do Araguaia

O Liberal
fonte

Fiscal agropecuário da Adepará é assassinado a tiros em São Geraldo do Araguaia. (Foto: Redes Sociais)

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) acompanha as investigações sobre a morte do engenheiro agrônomo Fábio Alan Queiroz, servidor da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), que ocorreu na manhã desta sexta-feira (13), no município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste paraense. Segundo o órgão, o caso foi comunicado ao procurador-geral de Justiça, que presta apoio institucional às Promotorias de Justiça de São Geraldo do Araguaia e à Promotoria de Justiça Agrária no acompanhamento das apurações.

“O Ministério Público segue acompanhando o caso, no âmbito de suas atribuições constitucionais, e reafirma seu compromisso com a regular apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos, respeitados os limites e a condução das investigações pelas autoridades policiais”, detalha o MP.

De acordo com as informações iniciais, o crime ocorreu nas primeiras horas da manhã de sexta, nas proximidades de um estabelecimento localizado na área central da cidade. Os detalhes do crime serão investigados pelas autoridades policiais. Em nota, a Polícia Civil informou anteriormente que o caso é investigado pela Delegacia de São Geraldo do Araguaia. 

Segundo o MP, a Superintendência da 10ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), sob a coordenação do delegado Antônio Mororó, designou duas autoridades policiais para acompanhar as apurações: os delegados Edésio Ribeiro e Élcio de Deus, este último lotado na Delegacia de Homicídios de Marabá, ainda segundo o órgão.

O crime

De acordo com informações iniciais, Fábio Alan, que era engenheiro agrônomo e atuava na unidade da Adepará no município, havia acabado de chegar ao local onde se exercitava costumeiramente. Ele estava acompanhado da esposa e havia acabado de chegar de moto ao estabelecimento, localizado na rua Andorinhas.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando a vítima e a esposa chegam ao estabelecimento. Ele para na calçada e estaciona a moto. No momento em que ele manobrava a moto, o atirador se aproximou correndo e efetuou diversos disparos na região da cabeça da vítima. Pelo menos cinco tiros foram feitos à queima-roupa. Assustada, a esposa correu para dentro da academia. Após o ataque, o autor fugiu do local. Há suspeita de que o suspeito tenha contado com o apoio de um comparsa que o aguardava em uma motocicleta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

servidor de adepará

morto a tiros

mppa

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

VIOLÊNCIA SEXUAL

Quatro pessoas da mesma família são presas por estupro de adolescente em Senador José Porfírio

Mãe, padrasto, irmão e enteado foram detidos; vítima relatou abusos praticados pelos três homens enquanto a mãe teria sido conivente

15.03.26 10h43

EDUCAÇÃO

Matrículas em escolas de tempo integral crescem 30% no Pará em um ano, aponta Censo do MEC

Em Belém, estudantes e familiares defendem modelo por possibilitar ensino aprofundado e vínculos sociais

15.03.26 8h00

POLÍCIA

Caminhão-baú tomba e bloqueia trânsito na PA-475, em Moju

Por enquanto, as circunstâncias do episódio não foram reveladas.

14.03.26 12h24

PARÁ

Prefeitura de Santarém decreta situação de emergência após aumento de casos de dengue

De acordo com a gestão municipal de Santarém, dados atualizados indicam 1.409 casos notificados no município, sendo 276 confirmados, 187 ainda em análise laboratorial e seis mortes associadas à doença

14.03.26 10h24

MAIS LIDAS EM PARÁ

APURAÇÃO

Ministério Público acompanha investigação sobre a morte de servidor da Adepará assassinado a tiros

O servidor público Fábio Alan Queiroz foi morto a tiros no início da manhã de sexta-feira (13), em frente a uma academia no município de São Geraldo do Araguaia

15.03.26 12h46

MOBILIDADE

Ponte entre Icoaraci e Outeiro reduz tempo de viagem e muda rotina de moradores

Antes da construção da ponte, quem precisava fazer o trajeto dependia de pequenas embarcações para cruzar o rio

15.03.26 11h00

PARÁ

Prefeitura de Santarém decreta situação de emergência após aumento de casos de dengue

De acordo com a gestão municipal de Santarém, dados atualizados indicam 1.409 casos notificados no município, sendo 276 confirmados, 187 ainda em análise laboratorial e seis mortes associadas à doença

14.03.26 10h24

ESCALPELAMENTO

Pará registra oito casos de escalpelamento entre 2024 e 2025, aponta Sespa; Marajó lidera

O escalpelamento é uma lesão causada por avulsão parcial ou total do couro cabeludo - ou seja, os cabelos e o couro cabeludo são arrancados violentamente

14.03.26 17h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda