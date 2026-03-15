Ministério Público acompanha investigação sobre a morte de servidor da Adepará assassinado a tiros

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) acompanha as investigações sobre a morte do engenheiro agrônomo Fábio Alan Queiroz, servidor da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), que ocorreu na manhã desta sexta-feira (13), no município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste paraense. Segundo o órgão, o caso foi comunicado ao procurador-geral de Justiça, que presta apoio institucional às Promotorias de Justiça de São Geraldo do Araguaia e à Promotoria de Justiça Agrária no acompanhamento das apurações.

“O Ministério Público segue acompanhando o caso, no âmbito de suas atribuições constitucionais, e reafirma seu compromisso com a regular apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos, respeitados os limites e a condução das investigações pelas autoridades policiais”, detalha o MP.

De acordo com as informações iniciais, o crime ocorreu nas primeiras horas da manhã de sexta, nas proximidades de um estabelecimento localizado na área central da cidade. Os detalhes do crime serão investigados pelas autoridades policiais. Em nota, a Polícia Civil informou anteriormente que o caso é investigado pela Delegacia de São Geraldo do Araguaia.

Segundo o MP, a Superintendência da 10ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), sob a coordenação do delegado Antônio Mororó, designou duas autoridades policiais para acompanhar as apurações: os delegados Edésio Ribeiro e Élcio de Deus, este último lotado na Delegacia de Homicídios de Marabá, ainda segundo o órgão.

O crime

De acordo com informações iniciais, Fábio Alan, que era engenheiro agrônomo e atuava na unidade da Adepará no município, havia acabado de chegar ao local onde se exercitava costumeiramente. Ele estava acompanhado da esposa e havia acabado de chegar de moto ao estabelecimento, localizado na rua Andorinhas.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando a vítima e a esposa chegam ao estabelecimento. Ele para na calçada e estaciona a moto. No momento em que ele manobrava a moto, o atirador se aproximou correndo e efetuou diversos disparos na região da cabeça da vítima. Pelo menos cinco tiros foram feitos à queima-roupa. Assustada, a esposa correu para dentro da academia. Após o ataque, o autor fugiu do local. Há suspeita de que o suspeito tenha contado com o apoio de um comparsa que o aguardava em uma motocicleta.