Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Mulheres vítimas de violência terão acesso a reconstrução dental pelo SUS gratuitamente

A ação faz parte do plano de trabalho do Governo Federal para o enfrentamento ao feminicídio no país

Gabriel Pires
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Agência Brasil)

Mulheres vítimas de violência terão acesso a reconstrução dentária no Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo tratamento odontológico integral e gratuito. Serão oferecidos próteses, implantes, restaurações e outros procedimentos. O anúncio da ação foi feito na última quinta-feira (5) pelo Ministério da Saúde. A ação faz parte do plano de trabalho para o enfrentamento ao feminicídio no país. No Pará, o local onde será implantado o Serviço de Odontologia Hospitalar, para atendimento das pacientes e também de vítimas de violência doméstica, ainda está em análise, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). 

No entanto, ainda sem data divulgada. Em todo estado, os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs)  estaduais: Uremia, Presidente Vargas, Pedreira e Santarém sempre tiveram portas abertas para todas as especialidades por meio de encaminhamento da Atenção Primária e das Usinas da Paz de Belém e de outras regiões, como detalha a Sespa.

A secretaria ainda detalhe que os procedimentos de reconstrução dentária já integram a carteira de serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na rede pública de saúde bucal do estado. Esses atendimentos incluem restaurações dentárias, próteses, tratamentos cirúrgicos e outras intervenções voltadas à recuperação funcional e estética da cavidade oral, podendo ser indicados em casos de traumas e lesões decorrentes de violência.

Atendimento

No Estado, o acesso ao atendimento odontológico ocorre inicialmente por meio da Atenção Primária à Saúde, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde atuam as equipes de saúde bucal. Após avaliação, as pacientes podem ser encaminhadas para serviços especializados, como os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), hospitais públicos ou serviços conveniados, conforme a complexidade do tratamento necessário.

Todos os municípios paraenses contam com serviços de Atenção Primária à Saúde com equipes de saúde bucal, responsáveis pelo atendimento inicial da população. Dessa forma, procedimentos como restaurações, reabilitações protéticas e outros tratamentos odontológicos já são realizados pelo SUS na rede municipal.

Rede municipal de saúde

Já na rede municipal de saúde, a política de cuidado às mulheres vítimas de violência em Belém será a partir da parceria institucional entre a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e a Universidade Federal do Pará (UFPA). Por meio desse convênio, a UFPA já atua como porta de entrada para o atendimento de pessoas em situação de violência, oferecendo acolhimento humanizado e assistência odontológica especializada. 

A implementação já começa a ocorrer por meio da integração entre a rede municipal de saúde e os serviços de ensino e assistência da UFPA. O atendimento inicial pode ocorrer na universidade, que possui estrutura e equipe especializada para acolher vítimas de violência. A partir desse primeiro atendimento, as pacientes passam a ser acompanhadas dentro da rede do SUS municipal, garantindo continuidade do cuidado. A proposta em construção entre Sesma e UFPA é formalizar um fluxo assistencial organizado, criando uma linha de cuidado específica para mulheres vítimas de violência, com encaminhamentos definidos entre os diferentes níveis de atenção em saúde bucal.

E a reconstrução dentária será ofertada prioritariamente no Centro de Especialidades Odontológicas de Belém (Cemo), unidade da Sesma responsável por atendimentos especializados em saúde bucal. Nesse serviço, as mulheres poderão receber reabilitação protética, fundamental para restaurar função mastigatória, estética e qualidade de vida após episódios de violência. Nos casos que exigirem procedimentos mais complexos, como reabilitação com implantes dentários, o atendimento poderá ser realizado no Hospital Universitário João de Barros Barreto, unidade vinculada à UFPA que possui estrutura hospitalar e equipe especializada para esse tipo de tratamento.

O acesso ao tratamento poderá ocorrer por diferentes portas de entrada da rede de saúde. Mulheres atendidas na UFPA em situação de violência poderão ser encaminhadas diretamente para continuidade do cuidado na rede municipal. Da mesma forma, casos identificados nas Unidades Básicas de Saúde ou em outros serviços do SUS também poderão ser referenciados para os atendimentos especializados. Esse fluxo integrado permitirá que a vítima seja acompanhada de forma contínua, garantindo não apenas o tratamento odontológico, mas também o cuidado integral em saúde, segundo a Sesma. 

Serviço reforçado

De acordo com o Ministério da Saúde, o programa contará com o reforço de 500 impressoras 3D e scanners, que funcionarão em unidades odontológicas móveis distribuídas em todo o país. Em 2025, foram distribuídos 400 novos veículos e a previsão é que, até o fim deste ano, outras 800 unidades entrem em circulação.

Assistência

A advogada e presidente da Comissão das Mulheres e Advogadas da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA), Tarita Cajazeira, explica que, em muitos casos, a violência contra a mulher começa de forma menos visível, com agressões psicológicas, controle e ameaças, mas pode evoluir para episódios cada vez mais graves quando não é interrompida. Segundo ela, é nesse contexto que surgem situações de lesões graves, mutilações e sequelas permanentes, que podem ser suavizadas com serviços de saúde. 

Ela também destaca que a vítima tem direito ao atendimento integral na área da saúde, incluindo tratamento médico, acompanhamento psicológico e suporte especializado. No âmbito da Justiça, o agressor pode responder criminalmente, principalmente quando há lesões graves ou gravíssimas. “A violência contra a mulher muitas vezes começa com agressões psicológicas, controle e ameaças. Quando essa violência não é interrompida, ela pode evoluir para agressões físicas cada vez mais graves”, afirma. “Dependendo do caso, a pena pode ser maior quando a violência ocorre contra a mulher no contexto doméstico ou familiar”, completa sobre as penalidades.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

reconstrução dental

SUS

pará
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

HOMILIA

Jesus prioriza a pessoa humana em homilia sobre o 4º Domingo da Quaresma

Padre Claudio Pighin reflete sobre como a fé permite enxergar além do mundo material e revela a misericórdia divina diante das limitações humanas

14.03.26 12h19

mais salgado...

Páscoa 2026: preços de chocolates sobem e diferença entre estabelecimentos passa de 20% em Belém

Dieese Pará: Preços dos ovos de chocolate podem ultrapassar a marca dos R$ 400 reais

10.03.26 10h24

Alta do café

Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café

Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias

06.03.26 12h45

Onda coreana

Do K-pop à culinária: veja como a onda coreana movimenta empreendimentos em Belém

Hallyu, a “onda coreana” é um fenômeno que gera entretenimento e cria novas oportunidades de negócios

04.03.26 10h27

MAIS LIDAS EM BELÉM

SAÚDE

Belém está entre cidades em alerta para Síndrome Respiratória Aguda Grave, alerta Fiocruz

O levantamento aponta que o Pará integra o grupo de estados com nível de atividade considerado de alerta, risco ou alto risco nas últimas duas semanas analisadas

16.03.26 11h40

RESGATE

Boto-cor-de-rosa é resgatado após encalhar em canal do bairro do Marco, em Belém

O animal pode ter sido levado ao local após a elevação do nível da água provocada pelas fortes chuvas que atingiram a capital paraense

17.03.26 9h09

BOTO EM BELÉM

Boto resgatado em canal de Belém é encaminhado para centro especializado em Benevides, diz Ibama

O animal foi resgatado na manhã desta terça-feira (17), após encalhar em um canal na rua União com a travessa Mauriti, no bairro do Marco

17.03.26 11h54

Resgate

Boto-cor-de-rosa é encontrado encalhado em canal no bairro do Marco, em Belém

O animal pode ter sido levado ao local após a elevação do nível da água devido às fortes chuvas

17.03.26 8h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda