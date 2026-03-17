Mulheres vítimas de violência terão acesso a reconstrução dental pelo SUS gratuitamente

Mulheres vítimas de violência terão acesso a reconstrução dentária no Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo tratamento odontológico integral e gratuito. Serão oferecidos próteses, implantes, restaurações e outros procedimentos. O anúncio da ação foi feito na última quinta-feira (5) pelo Ministério da Saúde. A ação faz parte do plano de trabalho para o enfrentamento ao feminicídio no país. No Pará, o local onde será implantado o Serviço de Odontologia Hospitalar, para atendimento das pacientes e também de vítimas de violência doméstica, ainda está em análise, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

No entanto, ainda sem data divulgada. Em todo estado, os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) estaduais: Uremia, Presidente Vargas, Pedreira e Santarém sempre tiveram portas abertas para todas as especialidades por meio de encaminhamento da Atenção Primária e das Usinas da Paz de Belém e de outras regiões, como detalha a Sespa.

A secretaria ainda detalhe que os procedimentos de reconstrução dentária já integram a carteira de serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na rede pública de saúde bucal do estado. Esses atendimentos incluem restaurações dentárias, próteses, tratamentos cirúrgicos e outras intervenções voltadas à recuperação funcional e estética da cavidade oral, podendo ser indicados em casos de traumas e lesões decorrentes de violência.

Atendimento

No Estado, o acesso ao atendimento odontológico ocorre inicialmente por meio da Atenção Primária à Saúde, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde atuam as equipes de saúde bucal. Após avaliação, as pacientes podem ser encaminhadas para serviços especializados, como os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), hospitais públicos ou serviços conveniados, conforme a complexidade do tratamento necessário.

Todos os municípios paraenses contam com serviços de Atenção Primária à Saúde com equipes de saúde bucal, responsáveis pelo atendimento inicial da população. Dessa forma, procedimentos como restaurações, reabilitações protéticas e outros tratamentos odontológicos já são realizados pelo SUS na rede municipal.

Rede municipal de saúde

Já na rede municipal de saúde, a política de cuidado às mulheres vítimas de violência em Belém será a partir da parceria institucional entre a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e a Universidade Federal do Pará (UFPA). Por meio desse convênio, a UFPA já atua como porta de entrada para o atendimento de pessoas em situação de violência, oferecendo acolhimento humanizado e assistência odontológica especializada.

A implementação já começa a ocorrer por meio da integração entre a rede municipal de saúde e os serviços de ensino e assistência da UFPA. O atendimento inicial pode ocorrer na universidade, que possui estrutura e equipe especializada para acolher vítimas de violência. A partir desse primeiro atendimento, as pacientes passam a ser acompanhadas dentro da rede do SUS municipal, garantindo continuidade do cuidado. A proposta em construção entre Sesma e UFPA é formalizar um fluxo assistencial organizado, criando uma linha de cuidado específica para mulheres vítimas de violência, com encaminhamentos definidos entre os diferentes níveis de atenção em saúde bucal.

E a reconstrução dentária será ofertada prioritariamente no Centro de Especialidades Odontológicas de Belém (Cemo), unidade da Sesma responsável por atendimentos especializados em saúde bucal. Nesse serviço, as mulheres poderão receber reabilitação protética, fundamental para restaurar função mastigatória, estética e qualidade de vida após episódios de violência. Nos casos que exigirem procedimentos mais complexos, como reabilitação com implantes dentários, o atendimento poderá ser realizado no Hospital Universitário João de Barros Barreto, unidade vinculada à UFPA que possui estrutura hospitalar e equipe especializada para esse tipo de tratamento.

O acesso ao tratamento poderá ocorrer por diferentes portas de entrada da rede de saúde. Mulheres atendidas na UFPA em situação de violência poderão ser encaminhadas diretamente para continuidade do cuidado na rede municipal. Da mesma forma, casos identificados nas Unidades Básicas de Saúde ou em outros serviços do SUS também poderão ser referenciados para os atendimentos especializados. Esse fluxo integrado permitirá que a vítima seja acompanhada de forma contínua, garantindo não apenas o tratamento odontológico, mas também o cuidado integral em saúde, segundo a Sesma.

Serviço reforçado

De acordo com o Ministério da Saúde, o programa contará com o reforço de 500 impressoras 3D e scanners, que funcionarão em unidades odontológicas móveis distribuídas em todo o país. Em 2025, foram distribuídos 400 novos veículos e a previsão é que, até o fim deste ano, outras 800 unidades entrem em circulação.

Assistência

A advogada e presidente da Comissão das Mulheres e Advogadas da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA), Tarita Cajazeira, explica que, em muitos casos, a violência contra a mulher começa de forma menos visível, com agressões psicológicas, controle e ameaças, mas pode evoluir para episódios cada vez mais graves quando não é interrompida. Segundo ela, é nesse contexto que surgem situações de lesões graves, mutilações e sequelas permanentes, que podem ser suavizadas com serviços de saúde.

Ela também destaca que a vítima tem direito ao atendimento integral na área da saúde, incluindo tratamento médico, acompanhamento psicológico e suporte especializado. No âmbito da Justiça, o agressor pode responder criminalmente, principalmente quando há lesões graves ou gravíssimas. “A violência contra a mulher muitas vezes começa com agressões psicológicas, controle e ameaças. Quando essa violência não é interrompida, ela pode evoluir para agressões físicas cada vez mais graves”, afirma. “Dependendo do caso, a pena pode ser maior quando a violência ocorre contra a mulher no contexto doméstico ou familiar”, completa sobre as penalidades.