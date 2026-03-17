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Economia

Pará lidera crescimento no consumo de energia e consolida mercado livre como base da economia

Com alta de 4,6% em 2025 e 57,7% da demanda no mercado livre, estado se destaca pela força industrial e geração 100% renovável

Jéssica Nascimento
fonte

A capacidade instalada total do Pará chegou a 23.101 MW, com cerca de 96,5% oriundos de fontes renováveis. (Foto: Freepick)

O Pará encerrou 2025 com crescimento de 4,6% no consumo de energia elétrica em relação ao ano anterior, destacando-se em um cenário nacional de leve retração de 0,2%. Os dados, divulgados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), mostram que o estado alcançou um consumo total de 3.335 MW médios, impulsionado principalmente pelas atividades de mineração, metalurgia e indústria de base.

Um dos principais motores desse avanço é o Ambiente de Contratação Livre (ACL), que já responde por 57,7% da demanda de energia no estadopercentual significativamente acima da média nacional, de 42%. Em 2025, o consumo no mercado livre chegou a 1.923 MW médios, superando o mercado regulado, que registrou 1.411 MW médios. O setor de metalurgia e produtos de metal lidera esse movimento, com consumo de 1.156 MW médios dentro do ACL.

Ao longo do ano, foram registradas 690 migrações para o mercado livre, reforçando a expansão desse modelo na região Norte e indicando um processo de descentralização do crescimento econômico no país. Esse avanço não se restringe mais aos grandes centros do Sudeste, ganhando força em estados com forte presença industrial e mineral, como o Pará.

No lado da geração, o estado também se destaca nacionalmente. Em 2025, foram produzidos 7.544 MW médios de energia, sendo 100% provenientes de fontes renováveis — desempenho superior à média brasileira, que atingiu 90% de geração limpa.

A capacidade instalada total do Pará chegou a 23.101 MW, com cerca de 96,5% oriundos de fontes renováveis. A energia hidrelétrica domina esse cenário, com 22.427 MW de capacidade instalada e responsável por 7.543 MW médios gerados no ano.

Com grande concentração de usinas hidrelétricas e demanda crescente por energia, o Pará se consolida como peça-chave no Sistema Interligado Nacional (SIN) e na transição energética do Brasil, atraindo investimentos e viabilizando a produção de bens exportáveis — como minérios e metais — com menor impacto ambiental.

Estudo CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica): Cenários do Mercado Brasileiro de Energia 

  • Crescimento do consumo no Pará (2025): 4,6%
  • Variação nacional do consumo: -0,2%
  • Consumo total do estado: 3.335 MW médios

Mercado de energia:

  • Participação do mercado livre (ACL): 57,7%
  • Média nacional do ACL: 42%
  • Consumo no ACL: 1.923 MW médios
  • Consumo no mercado regulado: 1.411 MW médios
  • Consumo da metalurgia no ACL: 1.156 MW médios
  • Migrações para o ACL: 690

Geração de energia:

  • Geração total no estado: 7.544 MW médios
  • Participação de fontes renováveis no Pará: 100%
  • Participação renovável no Brasil: 90%

Capacidade instalada:

  • Total: 23.101 MW
  • Participação renovável: 96,5%
  • Capacidade hidrelétrica: 22.427 MW
  • Geração hidrelétrica: 7.543 MW médios
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