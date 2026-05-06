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Economia

Ted Turner, fundador da CNN, morre aos 87 anos

Turner era um velejador internacionalmente conhecido. Também foi um filantropo que fundou a Fundação das Nações Unidas

Estadão Conteúdo
fonte

Ted Turner (Reprodução / CNN)

Ted Turner, fundador da CNN, morreu nesta quarta-feira, 6, aos 87 anos, segundo um comunicado da empresa Turner Enterprises. A informação foi divulgada também pela emissora norte-americana. Turner deixa cinco filhos, 14 netos e dois bisnetos.

O empresário de Atlanta, nascido em Ohio e apelidado de "A Boca do Sul" por sua franqueza, construiu um império midiático que abrangia a primeira superestação da TV a cabo e canais populares de filmes e desenhos animados, além de times esportivos profissionais como o Atlanta Braves, conforme a CNN.

Turner era um velejador internacionalmente conhecido. Também foi um filantropo que fundou a Fundação das Nações Unidas. Era ainda um ativista que lutou pela eliminação mundial das armas nucleares.

Ele foi um ambientalista que se tornou um dos maiores proprietários de terras dos Estados Unidos.

Segundo a CNN, ele desempenhou um papel crucial na reintrodução do bisão no oeste norte-americano. Chegou a criar o desenho animado Capitão Planeta para educar crianças sobre o meio ambiente.

Ainda de acordo com a emissora norte-americana, no entanto, foi sua visão audaciosa de transmitir notícias do mundo todo em tempo real, a qualquer hora, que realmente o tornou famoso - depois que sua ideia finalmente decolou.

Em 1991, Turner foi eleito Homem do Ano pela Revista Time por "influenciar a dinâmica dos eventos e transformar telespectadores em 150 países em testemunhas instantâneas da história".

"Turner acabou vendendo suas redes para a Time Warner e, posteriormente, deixou o ramo, mas continuou a expressar orgulho da CNN, chamando-a de 'a maior conquista' de sua vida", segundo a emissora.

"Ted era um líder extremamente engajado e comprometido, intrépido, destemido e sempre disposto a seguir uma intuição e confiar no próprio julgamento", disse Mark Thompson, presidente e CEO da CNN Worldwide, em um comunicado. "Ele era e sempre será a alma da CNN", destacou ele.

Em 2018, pouco antes de completar 80 anos, Turner revelou que tinha demência com corpos de Lewy, uma doença cerebral progressiva.

Em 2025, chegou a ser hospitalizado por causa de um quadro leve de pneumonia. Ele se recuperou em uma clínica de reabilitação.

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