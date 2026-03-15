Ponte entre Icoaraci e Outeiro reduz tempo de viagem e muda rotina de moradores

Entregue há cerca de cinco meses, a ponte Pastor Firmino Gouveia, que liga os distritos de Icoaraci e Outeiro, em Belém, passou a integrar a rotina de deslocamento de moradores da Região Metropolitana. A estrutura substituiu a travessia fluvial que durante anos foi utilizada pela população e hoje encurta o caminho entre as duas localidades, beneficiando milhares de pessoas.

Antes da construção da ponte, quem precisava fazer o trajeto dependia de pequenas embarcações para cruzar o rio. O vigilante Edilson Melo lembra que a travessia exigia espera, custos frequentes e atenção redobrada durante o percurso. “A gente tinha que aguardar o horário do barquinho, além dos riscos da travessia. No fim do mês pesava no orçamento da família. Com a ponte, o deslocamento ficou mais rápido e seguro”, conta.

Segundo estimativas do governo estadual, a ligação viária atende cerca de 400 mil pessoas e também tem impacto no transporte de mercadorias entre os dois distritos.

Para quem precisa cruzar diariamente entre Icoaraci e Outeiro, a mudança também é percebida na rotina. A assistente administrativa Leidiane Macedo, que mora em Icoaraci e trabalha em Outeiro, afirma que o trajeto ficou mais prático. “Hoje a gente consegue chegar muito mais rápido. Antes demorava bastante e dependia da travessia. Agora o percurso é mais tranquilo”, diz.

Além da mobilidade, comerciantes da região relatam aumento no fluxo de visitantes, principalmente em fins de semana. A empreendedora Odete Silva, moradora de Outeiro há 35 anos e proprietária de um restaurante na orla da ilha, afirma que o movimento cresceu desde a inauguração da nova ligação. “Depois da pandemia e dos problemas com a antiga ponte, o movimento tinha caído muito. Agora estamos recebendo mais clientes novamente”, relata.

Com acesso facilitado, a expectativa de moradores e comerciantes é que a nova ligação continue impulsionando o turismo nas praias de Outeiro e o comércio tradicional de Icoaraci, conhecido pelo artesanato e pela gastronomia local.