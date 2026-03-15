Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Ponte entre Icoaraci e Outeiro reduz tempo de viagem e muda rotina de moradores

Antes da construção da ponte, quem precisava fazer o trajeto dependia de pequenas embarcações para cruzar o rio

O Liberal

Entregue há cerca de cinco meses, a ponte Pastor Firmino Gouveia, que liga os distritos de Icoaraci e Outeiro, em Belém, passou a integrar a rotina de deslocamento de moradores da Região Metropolitana. A estrutura substituiu a travessia fluvial que durante anos foi utilizada pela população e hoje encurta o caminho entre as duas localidades, beneficiando milhares de pessoas.

Antes da construção da ponte, quem precisava fazer o trajeto dependia de pequenas embarcações para cruzar o rio. O vigilante Edilson Melo lembra que a travessia exigia espera, custos frequentes e atenção redobrada durante o percurso. “A gente tinha que aguardar o horário do barquinho, além dos riscos da travessia. No fim do mês pesava no orçamento da família. Com a ponte, o deslocamento ficou mais rápido e seguro”, conta.

Segundo estimativas do governo estadual, a ligação viária atende cerca de 400 mil pessoas e também tem impacto no transporte de mercadorias entre os dois distritos.

Para quem precisa cruzar diariamente entre Icoaraci e Outeiro, a mudança também é percebida na rotina. A assistente administrativa Leidiane Macedo, que mora em Icoaraci e trabalha em Outeiro, afirma que o trajeto ficou mais prático. “Hoje a gente consegue chegar muito mais rápido. Antes demorava bastante e dependia da travessia. Agora o percurso é mais tranquilo”, diz.

Além da mobilidade, comerciantes da região relatam aumento no fluxo de visitantes, principalmente em fins de semana. A empreendedora Odete Silva, moradora de Outeiro há 35 anos e proprietária de um restaurante na orla da ilha, afirma que o movimento cresceu desde a inauguração da nova ligação. “Depois da pandemia e dos problemas com a antiga ponte, o movimento tinha caído muito. Agora estamos recebendo mais clientes novamente”, relata.

Com acesso facilitado, a expectativa de moradores e comerciantes é que a nova ligação continue impulsionando o turismo nas praias de Outeiro e o comércio tradicional de Icoaraci, conhecido pelo artesanato e pela gastronomia local.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mobilidade

ponte outeiro

outeiro
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

VIOLÊNCIA SEXUAL

Quatro pessoas da mesma família são presas por estupro de adolescente em Senador José Porfírio

Mãe, padrasto, irmão e enteado foram detidos; vítima relatou abusos praticados pelos três homens enquanto a mãe teria sido conivente

15.03.26 10h43

EDUCAÇÃO

Matrículas em escolas de tempo integral crescem 30% no Pará em um ano, aponta Censo do MEC

Em Belém, estudantes e familiares defendem modelo por possibilitar ensino aprofundado e vínculos sociais

15.03.26 8h00

POLÍCIA

Caminhão-baú tomba e bloqueia trânsito na PA-475, em Moju

Por enquanto, as circunstâncias do episódio não foram reveladas.

14.03.26 12h24

PARÁ

Prefeitura de Santarém decreta situação de emergência após aumento de casos de dengue

De acordo com a gestão municipal de Santarém, dados atualizados indicam 1.409 casos notificados no município, sendo 276 confirmados, 187 ainda em análise laboratorial e seis mortes associadas à doença

14.03.26 10h24

MAIS LIDAS EM PARÁ

APURAÇÃO

Ministério Público acompanha investigação sobre a morte de servidor da Adepará assassinado a tiros

O servidor público Fábio Alan Queiroz foi morto a tiros no início da manhã de sexta-feira (13), em frente a uma academia no município de São Geraldo do Araguaia

15.03.26 12h46

MOBILIDADE

Ponte entre Icoaraci e Outeiro reduz tempo de viagem e muda rotina de moradores

Antes da construção da ponte, quem precisava fazer o trajeto dependia de pequenas embarcações para cruzar o rio

15.03.26 11h00

PARÁ

Prefeitura de Santarém decreta situação de emergência após aumento de casos de dengue

De acordo com a gestão municipal de Santarém, dados atualizados indicam 1.409 casos notificados no município, sendo 276 confirmados, 187 ainda em análise laboratorial e seis mortes associadas à doença

14.03.26 10h24

ESCALPELAMENTO

Pará registra oito casos de escalpelamento entre 2024 e 2025, aponta Sespa; Marajó lidera

O escalpelamento é uma lesão causada por avulsão parcial ou total do couro cabeludo - ou seja, os cabelos e o couro cabeludo são arrancados violentamente

14.03.26 17h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda