Grupo Liberal alcança a marca de 65 milhões de pessoas conectadas

O alcance de 65 milhões de pessoas nas plataformas digitais do Grupo Liberal consolida um movimento de transformação que vai além dos números e reposiciona o papel do jornalismo na região Norte. O resultado, que deve ser detalhado em publicação no próximo domingo, reflete uma atuação cada vez mais integrada entre conteúdo, tecnologia e distribuição, em um cenário marcado pelo consumo multiplataforma e pela busca crescente por informação confiável.

A marca expressiva também evidencia o tamanho da responsabilidade de comunicar para um público que ultrapassa fronteiras regionais. Para a diretora de mercado do Grupo Liberal, Aline Viana, o desafio está diretamente ligado à credibilidade e à agilidade na entrega da informação.

“É uma responsabilidade muito grande, principalmente no que diz respeito a entregar para todo esse público a informação correta, com credibilidade, e informar o que acontece no mundo em cima do lance. O rádio cumpre esse papel e, junto com as redes sociais, existe uma exigência de imediatismo que reforça ainda mais esse compromisso”, afirma.

Segundo ela, o interesse de milhões de pessoas está diretamente relacionado à força da marca e à qualidade do conteúdo entregue. “Esses números trazem ainda mais responsabilidade sobre a informação que será publicada. Dois fatores são fundamentais para que isso aconteça: a marca forte do grupo e a qualidade da informação”, completa.

A diretora executiva do digital do Grupo Liberal, Heloá Canali, reforça. O conteúdo deixou de ser pensado para um único canal e passou a ser estruturado a partir de múltiplos formatos e contextos de consumo.

“Hoje, adaptamos a produção para cada plataforma, com conteúdos mais dinâmicos nas redes sociais, aprofundamento no portal e estratégias específicas de distribuição. Esse volume de audiência também permite entender melhor o comportamento do público e orientar decisões editoriais com base em dados, sem abrir mão dos critérios jornalísticos”, destaca.

Ela ressalta que o crescimento exige uma atuação mais integrada entre redação, análise de dados e distribuição. “A rotina passa a ser orientada também pelo desempenho das matérias e pela interação do público em tempo real. Isso cria uma dinâmica em que ajustes são feitos ao longo do dia para potencializar o alcance e o engajamento”, explica.

Nesse contexto, o engajamento deixa de ser apenas um indicador e passa a ser parte da estratégia. “Entender o que chama a atenção do público ajuda a qualificar a entrega, ampliar o tempo de consumo e fortalecer a relação de confiança, especialmente em um cenário com grande volume de informações”, completa Heloá.

O desempenho alcançado evidencia uma mudança estrutural no modo de produzir e consumir notícia. Mais do que atingir grandes audiências, o desafio passa a ser manter a relevância, a confiança e a capacidade de adaptação em um ambiente digital em constante transformação.

A estrutura que sustenta esse alcance envolve diferentes áreas e profissionais, especialmente no campo do audiovisual, que ganhou centralidade na estratégia do grupo. Segundo o coordenador de audiovisual, Tarso Sarraf, a produção de conteúdo hoje é pensada de forma integrada e multiplataforma.

“No departamento audiovisual, a gente tem fotógrafo, editor de vídeo, editor de fotografia, equipe de transmissão, arquivista e estagiários. É uma estrutura que permite que o mesmo material seja aproveitado em diversas plataformas, com edições específicas para cada uma delas”, explica.

Ele destaca que uma única cobertura pode gerar conteúdos para redes sociais, YouTube e programas da grade, ampliando o alcance e a vida útil das produções. “Nesse momento que a gente está vivendo, o papel do audiovisual é fundamental, porque permite distribuir conteúdo de diferentes maneiras e para diferentes públicos. Isso ajuda a explicar como chegamos a números como esses 65 milhões”, afirma.

A dimensão do alcance também é reforçada pelo diretor da Rádio Liberal Mais, Abner Luiz, que destaca o impacto desse volume de audiência no dia a dia da produção jornalística.

“É uma responsabilidade muito grande entregar informação correta, com credibilidade, e informar o que acontece no mundo em cima do lance. O rádio cumpre esse papel e, junto com as redes sociais, existe uma exigência de imediatismo que reforça ainda mais esse compromisso”, pontua.

Para ele, a combinação entre tradição e adaptação ao ambiente digital sustenta o crescimento da audiência. “Esses números aumentam a responsabilidade sobre o que vamos publicar. A marca forte e a qualidade da informação são essenciais para manter o interesse do público”, acrescenta.