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Economia

Pará tem cinco universidades entre as mais empreendedoras do país, aponta ranking

Instituições paraenses ganham destaque no IESE 2025 e reforçam o papel do ensino superior no estímulo ao empreendedorismo na região Norte

Jéssica Nascimento
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Universidade Federal do Pará (UFPA) vista de cima. (Foto: Divulgação | Ascom UFPA)

Um levantamento da Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior) revelou que cinco universidades do Pará estão entre as mais bem avaliadas no Índice de Instituições de Ensino Superior Empreendedoras (IESE) 2025. No cenário regional, figuram a Universidade do Estado do Pará (Uepa), a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

No ranking nacional, as instituições aparecem nas seguintes posições: Uepa (65º), UFPA (69º), Ufra (71º), Unifesspa (83º) e Ufopa (90º). Considerando apenas a região Norte, o Pará ocupa a 5ª colocação em desempenho geral.

Nesta edição do estudo, foram reunidas cerca de 34 mil respostas de estudantes de 92 universidades e 29 institutos federais de todo o Brasil. Além da classificação geral, o relatório traz análises regionais, avaliação da percepção dos alunos e recortes por critérios como cultura empreendedora, inovação, extensão, internacionalização, infraestrutura e recursos financeiros.

De acordo com a presidente executiva da Brasil Júnior, Vithória Rodrigues, o índice vai além de um simples ranking. Segundo ela, os resultados evidenciam o papel da educação empreendedora na formação de estudantes capazes de propor soluções, transformar realidades e contribuir para o desenvolvimento do país.

Confira as posições das universidades paraenses:

65º: Universidade do Estado do Pará

69º: Universidade Federal do Pará

71º: Universidade Federal Rural da Amazônia

83º: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

90º: Universidade Federal do Oeste do Pará

Entre os institutos federais, o Pará também se destaca. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) lidera o ranking da região Norte e aparece entre os principais destaques nacionais.

O estudo analisa como universidades e institutos federais se organizam para incentivar o empreendedorismo no ambiente acadêmico. A metodologia do IESE busca identificar pontos de melhoria e oportunidades com base em indicadores ligados ao ecossistema empreendedor nas instituições.

Produzido desde 2016 pela Brasil Júnior e divulgado a cada dois anos, o levantamento tem como objetivo contribuir para a melhoria da experiência universitária e da qualidade do ensino superior no Brasil.

Top 10 nacional do IESE 2025:

1º Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
2º Universidade de São Paulo (USP)
3º Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4º Universidade Federal de Itajubá (Unifei)
5º Universidade Federal de Viçosa (UFV)
6º Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
7º Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
8º Universidade Federal de Lavras (UFLA)
9º Universidade do Vale do Taquari (Univates)
10º Universidade de Brasília (UnB)

 

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