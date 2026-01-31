O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da festa desse sábado (31)
Madrugada foi movimentada por afinidades, desentendimentos e grandes especulações sobre paredão
A festa que rendeu até a madrugada deste sábado (31), rendeu muita conversa e romance no Big Brother Brasil 26. Teve beijo, discussão e muitas especulações sobre jogo.
Marcada por shows de Diogo Nogueira e Arlindinho. Ao som de "Tá Escrito", um novo beijo de Marcelo e Breno ganhou holofotes. Também tivemos uma brincadeira saudável entre os rivais Alberto Cowboy e Ana Paula Renault, e um 'karaokê' com RBD e Xuxa para deixar o clima mais leve.
Resumo BBB - Noite da madrugada de sábado (31)
Beijão
Enquanto Diogo Nogueira cantava "Tá Escrito"; Breno e Marcelo se beijaram na pista de dança. Ao perceberem o clima de romance, os brothers e o cantor, cantaram e pularam em volta do casal.
Breno e Marcelo já tinham protagonizado, anteriormente, o primeiro beijo da edição.
Brincadeira
Os Veterano, Alberto Cowboy brincou com Ana Paula Renault aproveitaram a cabine de fotos para fazerem alguns cliques na festa. Com decoração de coração, a dupla posou e simulou um coração partido.
"Sabe que no fundo, no fundo, existe coração", disse ele. "Quebrado, mas existe", respondeu ela.
Especulação
Juliano Floss e Ana Paula Renault fizeram análises sobre Maxiane, a Líder da semana, Marciele, Jordana, Sarah Andrade, Alberto Cowboy e Samira. O brother analisou quem está em dupla e só: "Maxiane e Marciele estão juntas. Jordana e Samira estão...". "Avulsas", completou Ana Paula Renault.
Juliano completou dizendo que Sarah está tentando se encontrar no grupo e a Veterana revelou que ela está perdida e que o Cowboy está com todo mundo e não está com ninguém.
Organização
Jonas, Sarah e Edilson estão focados no próximo paredão. O trio especula a possibilidades de Ana Paula Renault e Milena estarem na próxima berlinda.
Edilson ponderou que é preciso pensar em quem Maxiane, Líder da semana, irá votar, mas sarah fez um alerta: "Só pode ir uma das duas, não pode ir as duas. Se for as duas o terceiro sai porque soma as duas torcidas."
Karaokê
A festa rendeu muita música, dança, karaokê e nostalgia. Milena viveu seu momento de fã de RBD com o microfone na mão e entoou dois clássicos do grupo mexicano. Os internautas vibraram com as cenas ao som de "Rebelde" e "Solo Quédate En Silencio".
A setlist das canções nostálgicas incluiu sucessos de Sandy e Junior, Rouge, NX Zero, Restart e, claro, a rainha Xuxa. Os brothers dançaram, cantaram e se emocionaram ao som do hit "Lua e Cristal".
