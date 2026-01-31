Wagner Moura retorna ao cinema em nova versão de clássico vencedor da Palma de Ouro
Ator brasileiro lidera adaptação em português do clássico iraniano premiado em Cannes, sob direção de Lisandro Alonso.
Um dos nomes mais respeitados do cinema internacional na atualidade, Wagner Moura já tem data marcada para voltar às filmagens após sua consagração histórica no Globo de Ouro. O ator brasileiro, vencedor do prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por O Agente Secreto, será o protagonista do remake de Gosto de Cereja, obra-prima do cinema iraniano laureada com a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1997.
A confirmação veio em entrevista recente ao podcast Awards Circuit, do The Hollywood Reporter, na qual Moura revelou que liderará o projeto sob a direção do renomado cineasta argentino Lisandro Alonso. Diferentemente do filme original, dirigido por Abbas Kiarostami, a nova adaptação será falada em português, incorporando elementos da cultura lusófona à narrativa.
No longa, o ator assume o papel originalmente interpretado por Homayoun Ershadi, falecido recentemente, vivendo um homem imerso em uma jornada solitária e introspectiva em busca de alguém disposto a enterrá-lo após seu suicídio. Com início das filmagens previsto para ainda este ano, a produção recoloca Wagner Moura em posição de destaque no circuito do cinema de arte mundial.
Ao encarar mais um personagem marcado por densidade emocional e reflexões existenciais — características recorrentes em sua trajetória artística —, o ator reforça seu prestígio internacional em uma colaboração que desponta como um dos grandes destaques cinematográficos da temporada.
