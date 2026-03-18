Maneva repete parceria com Lauana Prado em novo single 'No Sofá Da Sala'

O grupo Maneva une forças com a cantora Lauana Prado para o lançamento do single "No Sofá Da Sala", que chega oficialmente às plataformas digitais nesta quinta-feira, dia 19 de março, às 21h. A nova composição apresenta uma sonoridade que funde o reggae característico da banda com a potência vocal e a versatilidade de Lauana, explorando o tema universal do desgaste afetivo. A letra narra a trajetória de um relacionamento que, embora tenha nascido sob intensa paixão, acabou se perdendo no cotidiano, resultando em um distanciamento emocional onde o casal divide o mesmo teto, mas habita mundos diferentes.

Esta faixa consolida um novo capítulo na parceria de sucesso entre os artistas, que já haviam colaborado em 2020 na canção "Ponto De Paz", presente no DVD "Livre" de Lauana. O refrão da nova música traduz com precisão esse sentimento de desconexão ao questionar quando foi que os parceiros deixaram de se reconhecer. Para Tales de Polli, vocalista do Maneva, a colaboração reafirma a crença do grupo em um reggae sem barreiras e universal, destacando a admiração pela trajetória de Lauana e a maturidade da amizade que construíram ao longo dos anos.

VEJA MAIS

Lauana Prado também expressou seu entusiasmo com o projeto, revelando ser fã do Maneva muito antes de se tornar amiga dos integrantes. Para a cantora, ter sua carreira entrelaçada à da banda é uma honra e uma extensão natural da história que compartilham dentro e fora dos palcos. Ela define a nova música como sensacional e destaca a felicidade em aceitar mais um convite de Tales para este trabalho conjunto.

Com o lançamento de "No Sofá da Sala", o Maneva demonstra mais uma vez sua habilidade de transitar por diferentes gêneros musicais sem abrir mão de sua identidade, alcançando novos públicos ao lado de um dos nomes mais fortes do sertanejo atual. Enquanto promove a novidade, a banda continua percorrendo o país com a turnê "Maneva - 20 anos, Origem", projeto que já soma mais de 100 apresentações em celebração às duas décadas de estrada e aos grandes sucessos da carreira.