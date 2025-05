Banda Maneva comemora 'Dia do Reggae' e completa 20 anos de carreira com turnê pelo Brasil

Neste domingo (11), é celebrado o Dia Nacional do Reggae, instituído no calendário desde 2012. A data é uma forma de reconhecer a influência do ritmo na formação cultural do Brasil e é comemorada no mesmo dia em que partiu o cantor e compositor jamaicano Bob Marley. Com 20 anos de estrada dentro da cena do reggae brasileiro, a banda Maneva acredita que este gênero vive pulsando no coração de seus admiradores.

"O reggae é um gênero já solidificado e, ao mesmo tempo, muito vivo, que revela um frescor cada vez maior nos últimos tempos. Nossa base é muito forte e acreditamos na mensagem de amor, paz e consciência do nosso som. A gente vê artistas de diferentes vertentes flertando com o reggae, incorporando elementos nas suas músicas, o que mostra como esse som continua pulsante e ativo", diz o Maneva.

Foram muitas as referências que fortaleceram o grupo ao longo da trajetória. Nacionalmente, Natiruts, Cidade Negra, Tribo de Jah e Planta e Raiz são as grandes influências dos integrantes do grupo. No exterior, Bob Marley, Steel Pulse e Max Romeo seguem sendo grandes artistas inspiradores para a banda.

Nova turnê

No mês em que se comemora o Dia Nacional do Reggae, o Maneva segue realizando shows que fazem parte da turnê especial “Maneva 20 Anos, Origem”, que iniciou no último dia 25 de abril, em São Paulo. O novo projeto celebra o legado do grupo e contou com um processo coletivo e afetivo para a escolha do repertório.

"Cada um de nós mergulhou nos álbuns, resgatando músicas que marcaram momentos importantes da nossa trajetória. Rolou até aquela emoção de reencontrar faixas que estavam meio esquecidas, mas que continuam fazendo muito sentido para a gente. Além das favoritas de cada integrante, também pensamos no que o público gostaria de ouvir. O resultado foi um 'setlist' que abraça o passado e o presente no mesmo show."

Para os integrantes, um dos segredos para o sucesso ao longo de todos esses anos é a união e cumplicidade entre eles. "O Maneva se tornou uma família. Além de parceiros de banda, nós nos tornamos amigos, que dividem suas dificuldades, problemas, vitórias e torcemos um pelo outro. Esse frescor é sobre levar a vida de forma leve, o reggae tem muito isso. A gente faz música para a alma, para o coração, a essência do nosso som nos renova a cada dia."

Dedicar uma turnê inteira aos 20 anos de estrada não é uma despedida, mas sim uma forma de mostrar o renascimento dos artistas, garante os integrantes da banda. "A sensação de completar esse tempo de banda é de liberdade. É algo que remete a uma história com frescor. Não é nada que esteja acabando. Pelo contrário, está renascendo”, diz Tales De Polli, integrante e vocalista do grupo.

Até o momento, 17 shows estão confirmados ao redor dos estados brasileiros. Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Paraná e São Paulo estão entre as localidades que serão palco para o show marcante.

Sobre o Maneva

Com 20 anos de carreira, a banda é considerada uma das mais influentes do reggae no Brasil, conhecida por hits como “Lágrimas de Alegria” – indicada ao Grammy Latino de Melhor Canção em Língua Portuguesa –, “Luz que Me Traz Paz” (2012) e “O Destino Não Quis” (2015). Formada por Tales de Polli (voz), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria), o Maneva acumula 55 certificações, 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 1,6 bilhão de plays combinados. Atualmente, o grupo conta com 13 álbuns e se destaca por shows que buscam retratar o elo com o público.

A banda começou sua história em 2005, na cidade de São Paulo, e lançou o primeiro projeto no ano de 2006, com o disco “Maneva”, que carrega dois de seus sucessos atemporais, como as faixas “Meu Pai É Rastafari” e “Daquele Jeito”. Em 2009, o grupo lançou o álbum “Tempo de Paz”, que inclui clássicos como "Pisando Descalço" e "Saudades do Tempo", que se destacam entre os singles mais ouvidos.

Durante 12 anos de carreira, o Maneva desenvolveu um trabalho independente, realizando por conta própria a divulgação de suas músicas e shows. Foi só em 2017 que tudo mudou, quando firmaram parceria com a Universal Music e lançaram o disco “Maneva ao Vivo em São Paulo”, gravado no ano anterior e com ingressos esgotados em uma das maiores casas de show da cidade.