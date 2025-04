LEOA lança single ‘Melô da Cinderela’ com forte influência do reggae e produção paraense

A cantora LEOA lançou recentemente o seu novo projeto musical “Melô da Cinderela”, um single que mistura pop e reggae e que chega acompanhado de um visualizer gravado em Belém. Composta pela própria artista em parceria com o produtor musical Gabriel Souto, a canção tem forte inspiração na música jamaicana presente no Norte e Nordeste do Brasil. O vídeo já está disponível no YouTube:

O Pará está fortemente ligado ao single, que contou com a contribuição de quatro paraenses: Sushi de Sereia, diretor criativo do visualizer e responsável por toda a cenografia e design; Niltolas, namorado de LEOA e dançarino que colaborou na direção de movimentos e na contrarregragem; Tereza Maciel, fotógrafa que cedeu seu estúdio para as gravações; e Pietra Pojo, stylist e maquiadora.

Com um visual bem colorido e uso de luzes de neon, o cenário do vídeo simula uma espécie de live, na qual LEOA convida os ouvintes a curtirem o som do ‘Melô da Cinderela’.

Animada com o resultado do lançamento, LEOA afirma que a música tem forte influência do reggae, gênero que faz parte de sua personalidade artística.

“Estou muito feliz com o resultado final. Escrevi ‘Melô de Cinderela’ inspirada no reggae que está presente em diferentes lugares do Brasil. Então, além de ter um vínculo pessoal, entendo a importância deste movimento e digo: é possível fazer música pop com elementos regionais para além dos esteriótipos”, conta a cantora.

A cantora revela que tem um vínculo especial com o Pará e que aprecia a música feita no Norte (Foto: Divulgação)

LEOA já lançou duas músicas desde que iniciou sua carreira solo, todas com influências do pop e do reggae. A expectativa é que em maio a artista lance seu álbum de estreia, que, segundo ela, será apenas o começo de muitos outros projetos.

“É só o começo de um ciclo que já está se mostrando muito potente. Aguardem”, avisa a cantora.

Relação com a cultura paraense

Depois de concluir a gravação de ‘Melô de Cinderela’, LEOA decidiu ficar um mês em Belém para curtir a cidade e mergulhar na cultura paraense. Ela ressalta que não foi sua primeira vez na capital e que aprecia muito a música tocada na região.

“Foi a minha terceira vez em Belém, consumo bastante o som de artistas nortistas, adoro a culinária e os lugares que já conheci. Estive outras vezes em na cidade, por conta de shows, inclusive no festival Se Rasgum, e agora voltei para gravar um novo trabalho. Está demais”, diz a artista, que revela ter experimentado da culinária, e se viciado no açaí.

LEOA mora em São Paulo, mas acrescenta que, além da música e cultura, os seus relacionamentos pessoais também estão ligados com o Pará.

“Em SP eu me aproximei da comunidade nortista, e boa parte dos meus amigos são de Belém, meu namorado também. Eu passei um mês com a família dele, em Ananindeua, e foi bem especial porque conheci vários lugares, ilhas, então realmente tem uma relação muito forte com o lugar. E tem o Sushi, que é diretor criativo de todo o projeto, é meu sócio na festa Braga Dance Club e ele é do Pará. Então to sempre fazendo essa conexão Norte e Nordeste bem forte”, conclui.

Sobre LEOA

Além de sua carreira solo, a cantora e compositora potiguar também está há 9 anos como líder da banda ‘Luisa e os Alquimistas’, grupo que já se apresentou em importantes festivais e espaços culturais no Brasil e na Europa. Sua pesquisa musical explora uma fusão de ritmos urbanos afrodiaspóricos do Nordeste brasileiro com influências do Caribe e da América Latina, transitando também pelo rap e pelo afrobeats.