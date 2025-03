Zaynara lança Perfume da Bôta e celebra nova fase na música

Após um 2024 meteórico, com o lançamento de uma parceria com Pabllo Vittar, o hit Sou do Norte e a conquista do Prêmio Multishow na categoria Revelação do Ano, Zaynara, chamada de “princesa da nova música do Pará”, presenteou seus fãs com mais um single. Nesta quinta-feira (20), a cantora lançou Perfume da Bôta, faixa que integra seu próximo álbum de inéditas. A música, disponível em todas as plataformas de áudio, também chegou acompanhada de um videoclipe no YouTube.

“Eu trouxe uma sonoridade mais intensa do Beat Melody, com influência dos metais cametaenses do Mestre Cupijó, um dos maiores artistas da minha terra. O clipe também está lindo e foi inteiramente filmado no Pará, onde eu e minha equipe escolhemos lugares que pudessem mostrar os rios e contar a história de Perfume da Bôta. Perfume que é um dos mais famosos que se pode encontrar no Ver-o-Peso (um dos mercados públicos mais antigos do país, que fica no Pará), e que acreditamos servir para atrair prosperidade e tornar sonhos realidade. No caso do clipe, quisemos mostrar uma prosperidade onde a personagem usa o perfume para atrair e encontrar um amor, mas se mantém no controle da situação. Isso é sempre o principal, estar no controle! Tem tanta coisa bonita, especial e bem-marcada nesse clipe. Dos looks, passando pelas paisagens e coreografias. Estou muito feliz em compartilhar com meu público esse trabalho, o primeiro lançado pela Sony Music Brasil e pela Mynd”, disse Zaynara.

O videoclipe, dirigido por Bruno Murtinho, foi filmado inteiramente no Pará, na Ilha de Outeiro e em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. A produção contou com bailarinos paraenses, com performances coreografadas por Hian Maniva, que também é paraense. Parte dos looks usados no clipe foi assinada pelo stylist Igor Henri, do Pará. Apaixonada por moda, Zaynara também colaborou com um estilista que admira há muito tempo: Labô Young, natural de Icoaraci. A parceria rendeu a criação de um look exclusivo, produzido com tramas de folhas típicas das regiões amazônicas. Labô, que já vestiu ícones da música como Ivete Sangalo, Anitta e Gaby Amarantos, foi reconhecido pelo British Fashion Council como um dos 50 jovens talentos mais inovadores do mundo na lista New Wave: Creatives 2020.

Nascida e criada no município de Cametá, no nordeste do Pará, Zaynara teve contato com a música desde a infância, influenciada por sua família, formada por músicos. Aos oito anos, começou a se apresentar em concursos regionais e na igreja, chamando atenção e sendo convidada para shows e participações em DVDs de artistas locais. Em 2019, aos 17 anos, iniciou profissionalmente sua carreira na música. A cantora vem desenvolvendo e investindo no Beat Melody, um novo gênero musical em expansão no Norte.

Em 2022, lançou seu primeiro álbum, com nove faixas, intitulado “É Beat Melody”, que inclui os sucessos Quem Manda em Mim e A Destruidora. Em abril de 2023, lançou o single Sou do Norte, que teve grande repercussão na mídia. Em junho, assinou contrato com a Sony Music Brasil e, no mês seguinte, lançou um feat com Pabllo Vittar, regravando Quem Manda em Mim. Em outubro, colaborou com Joelma no single Aquele Alguém.

Zaynara também está confirmada no espetáculo “Amazônia Para Sempre”, promovido pelos festivais Rock in Rio e The Town. O evento, que acontecerá em setembro no coração da Floresta Amazônica, reunirá grandes nomes como Mariah Carey, Ivete Sangalo, Dona Onete, Joelma e Gaby Amarantos. O espetáculo antecede a COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas, que será realizada em novembro de 2025, em Belém.