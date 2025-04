Liz Amazônia lança clipe 'Boto Loiro': tecnobrega, romance e lenda amazônica

Na sexta-feira (11), a cantora Liz Amazônia lança o clipe de "Boto Loiro", seu segundo single do projeto Paráseuropa. Misturando tecnobrega, identidade regional e fantasia romântica, o vídeo conta com a participação especial do ator Bernardo Mesquita, conhecido como o "príncipe da Xuxa". O clipe estreia no YouTube e a faixa chega a todas as plataformas digitais no dia 11 de abril.

Romance, paisagens e a lenda do boto

Gravado na praia do Vai Quem Quer, na Ilha de Cotijuba (PA), o clipe une cenários paradisíacos, amor e uma pitada da lenda amazônica do boto. A música, inicialmente em tecnodance, ganhou um toque de tecnobrega após uma sugestão de uma amiga da artista.

"Ela me deu a ideia de transformar em tecnobrega pra eu levar essa vibe para um festival europeu, com um toque bem nosso", conta Liz.

Inspiração pessoal e empoderamento

A canção nasceu de uma experiência real: Liz se casou com um europeu que queria que ela deixasse o Pará, mas ela recusou. "Na música, eu digo que não, que meu lugar é aqui. Juntei essa história com a lenda do boto, que encanta e seduz. É um jeito divertido de contar minha verdade", explica.

Bernardo Mesquita como o boto

Para viver o personagem mítico, Liz convidou Bernardo Mesquita, que trouxe carisma e profissionalismo ao clipe. "Ele é lindo, tem o perfil perfeito e trouxe muita verdade pra produção", elogia a cantora.

Conexão Pará-Europa

Para aproximar a música do público internacional, Liz incluiu inglês, italiano e francês no refrão. "Um jeitinho de fazer o som paraense viajar o mundo", comenta. A escolha da praia do Vai Quem Quer como cenário também foi estratégica: "Meus clipes são convites. Quem assiste vai querer conhecer Cotijuba, viver uma história de amor aqui", afirma.

Paráseuropa: levando a Amazônia para o mundo

"Boto Loiro" é o segundo de doze lançamentos previstos para 2025 no projeto Paráseuropa, que busca internacionalizar a música e estética amazônica. Liz, apadrinhada por nomes como Nilson Chaves e Lucinha Bastos, já lançou o clipe "Eu Nasci no Pará" com Nazaré Pereira e prepara uma turnê na Europa ainda este ano.

Onde assistir e ouvir?

YouTube : Canal oficial de Liz Amazônia

: Canal oficial de Liz Amazônia Streaming: Disponível em todas as plataformas a partir de 11/04