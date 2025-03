Videoclipe ‘Eu Nasci no Pará’ apresenta elementos da cultura paraense ao mundo

A essência de ser paraense está presente no novo videoclipe da cantora paraense Liz Amazônia, que lança nesta sexta-feira (7) o single ‘Eu Nasci no Pará’. A música, que faz parte do seu projeto 'Paráseuropa', é inspirada em elementos icônicos da cultura paraense, os quais são exibidos também nas cenas do clipe musical.

O vídeo de ‘Eu Nasci no Pará’, que será disponibilizado no canal do YouTube da cantora, apresenta cenas de cartões postais de Belém, como Mercado do Ver-o-Peso, a Estação das Docas e o Forte do Presépio, tudo ao som do tradicional carimbó. Há também imagens em Paris com a cantora Nazaré Pereira, em Paris, que participa da música em parceria com Liz.

A artista explica que a escolha estética do clipe tem a intenção de homenagear a cultura paraense e apresentá-la ao mundo, uma vez que atualmente ela mora na cidade de Lugano, na Suíça.

“Com esse clipe, quis transmitir tudo de bom que temos em Belém, a força da nossa cultura e o orgulho de ser paraense”, explica Liz.

Liz Amazônia conta que a composição da canção aconteceu de forma natural, e espontânea, e ganhou mais força com o feat musical de Nazaré Pereira (Foto: Divulgação)

Liz conta que a composição da canção aconteceu de forma natural há cerca de 5 anos, mas somente agora ela resolveu gravar e expor para o mundo o seu trabalho musical.

“Eu componho desde quando era criança e sempre fiz isso ao longo das fases da minha vida. Essa música foi algo atípico, porque eu não tinha pretensão de compor um carimbó, mas eu estava sentada no meu antigo apartamento e ela tocou pronta na minha cabeça, tanto a melodia quanto a letra, elas vieram juntas ideias e inspirações. Em menos de meia hora ela já estava pronta, foi um processo bem instantâneo, natural, já faz uns 5 anos que a música já havia sido composta, mas só agora eu vi que era um momento certo para ser lançada, junto com a parceria de Nazaré Pereira”, conta a paraense.

A compositora destaca que a gravação do videoclipe em pontos turísticos de Belém, como o mercado do Ver-o-Peso, foi essencial para que ela demonstrasse a identidade paraense, que também está presente na letra da música.

“A música fala sobre o mercado de peixe, fala do açaí, do bacuri, da pupunha, então precisava ser gravado no Ver-o-Peso, porque eu quero mostrar o Pará para as pessoas de fora, que ainda não o conhecem. A gravação mais importante foi no Ver-o-Peso porque ela vai realmente mostrar o que eu quero com a música, a culinária, os cheiros, a cultura mesmo”, acrescenta Liz.

Mesmo na Suíça, Liz consegue perceber o momento de destaque que o Pará vem recebendo em diversas áreas, inclusive a artística. Ela revela que uma apresentação cultural na cidade de Lugano foi o que a motivou a investir na sua carreira musical.

“Ano passado, a prefeitura de Lugano montou palcos para apresentações culturais de diversos países, e tinha uma apresentação de carimbó, falando de Belém do Pará, mas eu descobri que o artista nem era paraense. Aquilo me deu um start, de pensar que eu sou nativa e respiro cultura paraense. Então eu me senti com a vontade de cantar e mostrar essa arte inspirada em tudo aquilo que eu vivo como paraense”, afirma a cantora.

'Eu Nasci no Pará’ é uma das 12 faixas inéditas do álbum ‘Paráseuropa’ (Foto: Divulgação)

Do Pará para a Europa

‘Eu Nasci no Pará’ é uma das 12 faixas inéditas do álbum ‘Paráseuropa’, o primeiro da carreira de Liz. O planejamento da artista é que cada música do disco seja lançada, uma vez por mês, ao longo de 2025.

De acordo com a cantora, o álbum é composto de músicas de diversos gêneros, incluindo tecnomelody, carimbó, cumbia, reggae, forró, entre outros gêneros. “Em todos os gêneros a gente sempre tentou dar uma cara mais regional, com instrumentos que lembram as batidas amazônicas”, ressalta Liz.

Com o projeto Paráseuropa, Liz Amazônia se prepara para levar o ritmo e a essência da Amazônia ao exterior. Em abril, ela embarca para uma turnê na Europa, apresentando a musicalidade paraense a novos públicos. “Onde quer que estejamos, devemos mostrar com orgulho que somos do Pará”, conclui.