Grupo Manas no Carimbó lança videoclipe ‘Mareô’ com show gratuito em Ananindeua

O grupo Manas no Carimbó vai lançar seu primeiro videoclipe, ‘Mareô’, no próximo domingo (09/02), na comunidade Cabeceira da Ilha do Igarapé Grande, em Ananindeua. O evento contará com a exibição do clipe e um show gratuito para a comunidade a partir das 8h. Além da apresentação ao vivo, o projeto audiovisual estará também disponível no YouTube no mesmo dia, permitindo que o público de diferentes regiões tenha acesso à produção.

A música ‘Mareô' aborda a preservação ambiental e foi composta pela banjoísta Giselle Monteiro. “O objetivo da música é falar sobre a preservação ambiental, trazendo um olhar crítico e, ao mesmo tempo, conscientizador”, explicou a compositora.

As gravações do videoclipe foram realizadas no município e destacam as ilhas da região, unindo a arte do carimbó com a paisagem local. O grupo, pioneiro no gênero em Ananindeua, tem se destacado pela forte presença feminina. O clipe foi aprovado e apoiado com recursos da Lei Paulo Gustavo, SECUL/Ananindeua-PA.

“É um grande feito para nós, mulheres, seguirmos com a tradição do carimbó, dando nossa contribuição ao gênero e inspirando outras mulheres a assumirem a linha de frente de projetos musicais”, afirmou a mestra Regina Lopes, idealizadora do coletivo.

Com mais de dois anos de estrada, o Manas no Carimbó tem fortalecido a tradição do ritmo amazônico e ampliado sua presença na cena musical paraense.