Ver-o-Peso em 5 músicas: Veja como o mercado de Belém inspirou grandes sucessos musicais

O Mercado do Ver-o-Peso, o maior mercado a céu aberto da América Latina, completa 398 anos de existência, nesta quinta-feira (27/03). Considerado um dos principais cartões-postais de Belém, o espaço reúne cores, aromas e sabores únicos que fazem parte da identidade paraense. Mas além de ser um polo gastronômico e comercial, o Ver-o-Peso também é fonte de inspiração para a arte e a música produzidas na região. Ao longo dos anos, muitos artistas homenagearam o icônico mercado em suas canções, eternizando sua essência na cultura popular. Confira 5 músicas inspiradas na arte de viver e sentir o Ver-o-Peso:

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Designer paraense celebra 398 anos do Mercado do Ver-o-Peso com coleção e moda sustentável ]]

Uma das canções mais lembradas quando se fala no ‘Veropa’ é “No Meio do Pitiú", da cantora Dona Onete. A música retrata, com irreverência e bom humor, a vida boêmia e cultural de Belém, com destaque para o mercado e sua movimentação. A letra brinca com a inusitada relação entre uma garça e um urubu malandro, trazendo metáforas sobre os contrastes e encontros inesperados da cidade. O single também menciona o famoso pitiú – o característico cheiro forte vindo do mercado de peixe – e celebra ritmos típicos como o carimbó.

Outro artista que exaltou o Ver-o-Peso em sua obra foi o mestre do carimbó Pinduca. Em uma de suas composições, ele enaltece a diversidade da feira, destacando frutas, castanhas e ingredientes tradicionais da culinária paraense. Com um ritmo vibrante e contagiante, a canção transmite a energia do mercado e reforça sua importância para a cultura e economia local.

Para quem sente saudade da terra natal ao viajar, a música “Voando Pro Pará", da cantora Joelma, resgata esse sentimento com uma referência direta ao Ver-o-Peso. Na canção, ao retornar a Belém, a personagem busca o mercado para reencontrar os sabores típicos e matar a saudade da comida paraense. A letra evidencia o papel do espaço como um dos principais polos gastronômicos da cidade.

Já “Eu Nasci no Pará", interpretada por Liz Amazônia e Nazaré Pereira, reforça a identidade cultural e gastronômica do estado, exaltando pratos típicos como tacacá e vatapá e mencionando diretamente o Ver-o-Peso. O videoclipe da canção teve várias cenas gravadas no mercado, captando o cotidiano de quem frequenta a feira e destacando figuras icônicas, como Bete Cheirosinha, uma das erveiras mais conhecidas do local.

O cantor Leno Rocha celebra em sua canção “Ver-o-Peso” toda a riqueza cultural, gastronômica e tradicional do mercado. A música menciona pratos como maniçoba e pirarucu, além das ervas usadas em banhos de cheiro. Com um tom nostálgico e festivo, a composição descreve a movimentação da feira, a diversidade de pessoas que por lá circulam e a beleza do pôr do sol sobre o rio Guajará.