Designer paraense celebra 398 anos do Mercado do Ver-o-Peso com coleção e moda sustentável

Um dos cartões-postais mais emblemáticos de Belém, o Mercado do Ver-o-Peso, completa 398 anos nesta quinta-feira (27/03). Maior mercado a céu aberto da América Latina, o espaço se tornou inspiração para o designer de moda e figurinista cênico Jomaique Melo, que atua há oito anos no setor. A nova coleção, intitulada "Veropa - O extraordinário Ver-o-Peso", une cultura, fé e misticismo para contar, através da moda, as histórias e crenças que envolvem o local. As peças serão apresentadas em um desfile performático no próximo sábado (29/03), no G5 do Shopping Pátio Belém, localizado no bairro da Batista Campos, a partir das 19h, encerrando a Semana de Moda Amazônica. A entrada é gratuita.

O estilista, natural de Soure, no arquipélago do Marajó, relembra que, ainda na infância, conhecia o Mercado apenas pelas imagens transmitidas na televisão. Para ele, o azul característico das construções remetia a um castelo, e a imaginação corria solta sobre as histórias que poderiam cercar aquele lugar. Ao se mudar para Belém, Jomaique teve a oportunidade de conhecer de perto o espaço e compreendeu que ia muito além de um ponto turístico ou centro comercial.

"É um lugar místico, com banhos atrativos e perfumes encantados, todos os tipos de pessoas, comidas, vendas e uma visão encantadora do Rio Guajará", conta.

O desejo de transformar essa experiência em moda surgiu ainda na faculdade, mas foi amadurecendo ao longo dos anos. Agora, a coleção ganha vida mesclando fantasia e realidade, trazendo o romance da garça e do urubu como um dos conceitos centrais.

"Sempre quis criar algo com essa temática. Hoje, decidi trazer à tona essa ideia e misturar a fantasia com a realidade, confeccionando looks que representam essa simbologia", explica.

Designer de moda e figurinista cênico, Jomaique Melo (Felipe Campo)

Criação

A coleção narra uma história fictícia na qual um perfume encantado, com o nome da sua marca J’n’KEY, adquirido de uma erveira, possui o poder de revelar a excentricidade do mundo. O estilista busca demonstrar que a fé move as pessoas, independentemente da crença, e que o misticismo paraense presente no Ver-o-Peso faz parte dessa tradição. "Se você acredita, as coisas acontecem. Assim funciona com os perfumes atrativos e tantas outras crenças do nosso povo", acrescenta.

Entre as peças da coleção, há figurinos inspirados nos banhos de cheiro, no "pitiú" - odor intenso - característico da feira, no bolo típico do mercado e, claro, na garça e no urubu.

“O desfile promete uma imersão nesse universo extraordinário do Ver-o-Peso, com looks extravagantes e criativos, bem detalhados e conceituais”, adianta o estilista.

Moda sustentável

A confecção das peças utiliza-se roupas de brechó como matéria prima, restos de outras coleções e tecidos descartados, criando looks através do método de reaproveitamento upcycling - técnica de dar um novo propósito a materiais que seriam descartados, sem comprometer a sua qualidade. Essa trajetória ligada à moda sustentável está presente desde 2016 na vida de Jomaique.

Ao frequentar brechós, ele revela que passou a enxergar roupas usadas como matéria-prima para novas criações, transformando e ressignificando peças. "Ainda há muito preconceito com o upcycling, pois muitos preferem comprar roupas de fast fashion em vez de contribuir com o meio ambiente e valorizar a arte local", observa.

No entanto, o estilista vê avanços nessa área e destaca o crescimento da sustentabilidade no setor. Para ele, fortalecer o movimento da moda sustentável na região Norte é fundamental. Ele cita nomes como Alcimara Braga, fundador da Semana de Moda Amazônia, Rege Starlight e Traça Madrinha como exemplos de estilistas que trabalham de maneira original e sustentável. "O Norte tem muito a mostrar, e todos precisam conhecer. Estamos só começando!", afirma.

SERVIÇO

Desfile performático da coleção ‘Veropa - O extraordinário Ver-o-Peso’

Data: sábado, 29 de março;

Horário: a partir das 19h;

Local: no G5, do Shopping Pátio Belém, bairro Batista Campos;

Entrada gratuita.