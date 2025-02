Moda sustentável e economia: brechós ganham espaço e conquistam clientes em Belém

O mercado de brechós em Belém está em plena ascensão. O aumento da conscientização sobre sustentabilidade, a busca por economia e a valorização da moda circular impulsionaram o crescimento do setor nos últimos anos. Empresárias do ramo destacam que a aceitação desse modelo de negócio tem se tornado cada vez maior, especialmente entre consumidores jovens e atentos às tendências ecológicas.

Consumidores analisam peças em brechó do centro comercial de Belém. (Thiago Gomes/O Liberal)

Crescimento e mudança de percepção

Segundo Cássia Meireles, gestora de um brechó no centro comercial de Belém, a aceitação desse tipo de comércio mudou significativamente ao longo dos anos.

"Antes havia muito preconceito. As pessoas associavam brechó a roupas velhas e sem qualidade. Hoje, esse cenário mudou completamente, e vemos um público cada vez mais interessado em peças exclusivas, acessíveis e sustentáveis", afirma.

Cássia Meireles. (Thiago Gomes/O Liberal)

Flávia Moraes, sócia de um brechó colaborativo no bairro da Batista Campos, concorda que a quebra de paradigmas tem sido fundamental para o crescimento do setor.

"Nosso principal público são mulheres entre 20 e 50 anos, de diversas classes sociais. O conceito de moda sustentável tem atraído consumidores que antes não consideravam comprar roupas de segunda mão", destaca.

Economia e sustentabilidade como motores do setor

Além da mudança na percepção dos consumidores, os brechós em Belém se consolidam como uma alternativa economicamente vantajosa. Cássia Meireles explica que, além de oferecerem preços mais acessíveis, os brechós promovem a sustentabilidade ao reduzir o desperdício.

Loja de brechó em Belém na manhã desta quarta (19/02). (Thiago Gomes/O Liberal)

"A moda circular é essencial para minimizar impactos ambientais. No nosso brechó, reaproveitamos todas as peças recebidas, fazemos doações e incentivamos o upcycling", comenta.

Flávia Moraes também destaca que o consumo consciente tem sido um fator determinante para o crescimento do setor.

"Cada vez mais, os clientes buscam peças com história e valorizam o reaproveitamento. Essa mudança de mentalidade impulsiona nosso crescimento e amplia a aceitação do conceito de moda circular", explica.

Desafios do setor

Apesar do crescimento e da aceitação cada vez maior dos consumidores, os brechós ainda enfrentam desafios. Um dos principais, segundo Cássia Meireles, é a necessidade de informação.

Ofertas na loja de brechó. (Thiago Gomes/O Liberal)

"Muita gente ainda precisa entender que brechó não é sinônimo de roupa velha, mas sim de consumo inteligente e sustentável", aponta.

Outro desafio mencionado por Flávia Moraes é a curadoria das peças. "Garantir que nosso acervo tenha qualidade e atenda às expectativas dos clientes exige um trabalho rigoroso de seleção. Além disso, manter um atendimento diferenciado e criar uma experiência de compra agradável são essenciais para fidelizar os clientes", afirma.

Perspectivas e tendências para o setor

Com a expansão do mercado, os empresários do ramo já estão apostando em novas estratégias. Uma das tendências que vem ganhando força é o sistema de aluguel de roupas.

"O aluguel permite que os clientes tenham acesso a peças exclusivas por um valor mais acessível e sem precisar acumulá-las no guarda-roupa. Essa prática já está presente em outros mercados e tem um grande potencial de crescimento", diz Cássia Meireles.

Além disso, Flávia Moraes destaca a importância do marketing digital na expansão do setor.

"Investimos em redes sociais, lançamos coleções temáticas e criamos conteúdos educativos sobre moda circular. Essas estratégias têm sido fundamentais para atrair novos clientes e fortalecer o nosso segmento", conclui.

Com um mercado em ascensão e consumidores cada vez mais conscientes, os brechós em Belém devem continuar crescendo nos próximos anos. Empresários do setor seguem apostando na inovação, na sustentabilidade e no atendimento personalizado como diferenciais para consolidar ainda mais o modelo de negócio na capital paraense.