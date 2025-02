Belém recebe a ‘Semana de Moda Amazônica’ com foco em ancestralidade e sustentabilidade

Entre os dias 24 e 29 de março, Belém será palco da Semana de Moda Amazônica, evento gratuito que ocorrerá em um shopping no bairro da Batista Campos, no piso G5. A iniciativa tem como objetivo promover a inclusão, a sustentabilidade e a valorização da identidade cultural amazônica, reunindo estudantes de moda, novos criadores, modelos e a comunidade em geral.

Com o tema "Moda e Ancestralidade na Amazônia", a programação destaca a conexão entre cultura, tradição e inovação no setor da moda. O evento contará com renomados estilistas locais, coletivos indígenas e marajoaras, além da participação de escolas públicas e da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (UFPA), proporcionando uma rica troca de saberes.

A curadoria fica a cargo da estilista e professora Alcimara Braga, fundadora do Movimento Moda Paraense e do Fashion Show Moda da Terra, que enfatiza a relevância do evento no cenário da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 30, que será realizada na capital paraense em novembro, abordando a moda sustentável e o resgate de identidades.

No terceiro andar do shopping, uma exposição fixa apresentará o trabalho de Alcimara Braga, com o tema "Espírito Amazônico" (Divulgação)

"Discutir sustentabilidade na moda no contexto da COP 30 é fundamental. A conferência trará atenção global para questões ambientais, e a moda sustentável é uma parte crucial dessas discussões. Promover práticas sustentáveis na moda ajuda a reduzir o impacto ambiental da indústria, que é uma das mais poluentes. Além disso, fortalece a moda amazônica ao valorizar recursos locais e técnicas tradicionais", ressalta Alcimara.

A programação inclui rodas de conversa, workshops e desfiles, permitindo aprendizado e interação entre criadores e o público. A abertura do evento será no dia 24 de março, às 14h, com exposição e apresentações culturais, incluindo: pintura corporal com grafismos marajoaras; exibição do curta-metragem "Tempo e Ancestralidade"; desfiles de coleção indígena Guajajartess e Pretas Paridas.

O evento segue até às 21h, encerrando o primeiro dia com uma roda de conversa. Nos dias seguintes, a programação será variada, incluindo workshops sobre transformação de imagem e estilo, oficinas de passarela, expressão, biojoias, pintura e carimbó.

Os desfiles serão realizados por coletivos comunitários, estilistas emergentes e estudantes de moda. Alcimara Braga destaca que a seleção dos criadores foi feita com critérios rigorosos para garantir representação autêntica e diversificada.

"A Amazônia é uma potência criativa e da bioeconomia. Ao integrar sustentabilidade e ancestralidade na moda, estamos não apenas preservando nosso meio ambiente, mas também promovendo a rica herança cultural da região. A Semana de Moda Amazônica é uma plataforma para mostrar ao mundo o potencial criativo e inovador da Amazônia, destacando como a moda pode ser um veículo poderoso para mudanças positivas e sustentáveis", afirma.

Entre os destaques dos desfiles também estão as coleções dos coletivos Manos e Manas Marajoaras, Arte pela Vida e Projeto Luz. Também apresentarão suas criações, assim como alunos da Escola de Teatro e Dança da UFPA, as escolas estaduais Cordeiro de Farias e Francisco Nunes.

“Reunir estilistas locais, coletivos indígenas e marajoaras foi um processo colaborativo e enriquecedor. Trabalhamos em parceria com diversos grupos e profissionais para garantir uma representação autêntica e diversificada da cultura amazônica, e eu amo aquela frase que diz , nada sobre nós sem nós. Procuramos sempre nos apoiar mutuamente como criadores, participando e prestigiando os eventos uns dos outros”, diz a responsável.

No terceiro andar do shopping, uma exposição fixa apresentará o trabalho de Alcimara Braga, com o tema "Espírito Amazônico". A mostra reúne criações que expressam a conexão entre moda, identidade cultural e sustentabilidade, destacando a riqueza dos materiais e saberes tradicionais da região amazônica.

Além disso, estilistas que se destacam na moda autoral paraense, como Jomaique Melo, Rege Dantas, Andreia Rezende, Jaci Garcia, Krisna, Vinicius, Alister Fagundes, Alcimara Braga, Sandra Lima e Fhilipe Egon, marcarão presença. Marcas como Rari e Babildre também apresentarão suas coleções, reforçando a diversidade e a riqueza da moda amazônica.

SERVIÇO

Semana de Moda Amazônica

Data: 24 a 29 de março;

Local: Shopping Pátio Belém, no G5;

Entrada gratuita.

Confira a programação:

Segunda-feira, 24 de março

• 14h – 16h: Abertura, Exposição, Apresentações culturais, Curta-metragem, Desfile

• 16h – 18h: Roda de Conversas: Moda Sustentável e Resgate de Identidades

• 18h – 21h: Roda de Conversas: Moda, Sustentabilidade e Ancestralidade

Terça-feira, 25 de março

• 10h30 – 12h:Tecendo Histórias: A Influência da Ancestralidade no Design de Moda Amazônico",

• 14h – 16h: Workshop: Transformação de Imagem e Estilo

• 16h – 18h: Workshop: Editorial de Moda e Jornalismo

Quarta-feira, 26 de março

• 14h – 16h: Oficina: Passarela e Expressão

• 16h – 19h: Roda de Conversas e Desfiles: Ancestralidade, Beleza e Natureza

Quinta-feira, 27 de março

• 16h – 20h: Roda de Conversa e Desfile: Figurino, Espiritualidade e Cultura Amazônica

Sexta-feira, 28 de março

• 10h30 – 12h: "Autoestima e Empoderamento na Terceira Idade: Valorizando a Ancestralidade e Histórias de Vida"

• 16h – 21h: Roda de Conversa e Desfiles: Inclusão, Criatividade e Sustentabilidade

Sábado, 29 de março

• 10h30 – 12h: Oficina: Upcycling Musical e Sonoridade Amazônica

• 15h – 17h: Roda de Conversas: Inovação e Empoderamento na Economia Criativa

• 17h – 19h: Desfiles: Criadores do Marajó

• 19h – 21h: Desfile dos Criadores de Moda Autoral Paraense