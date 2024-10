Sustentabilidade: veja como escolher roupas com maior duração e menor custo

Em um mundo que cada vez mais produz lixo, poluição e produtos descartáveis para a natureza, investir em roupas que durem mais e custam menos é essencial. Para isso, a moda sustentável é importante, uma vez que a indústria da moda tradicional é uma das mais poluentes do mundo. O movimento da moda consciente estimula opções mais sustentáveis e responsáveis no vestuário.

Por isso, escolher roupas com maior duração e menor custo é um modo de consumo que valoriza a qualidade sobre a quantidade. Além disso, reduz o impacto negativo da moda tradicional no planeta. Isso porque, para produzir uma única peça de roupa, consome-se uma quantidade grande de recursos naturais, além de gerar grandes quantidades de resíduos e poluição. Por isso, veja abaixo 5 aspectos na hora de escolher roupas que durem mais e custam menos.

1. Escolha de tecidos naturais e duráveis

Segundo Ana Gibson, tecidos como algodão orgânico, linho e lã costumam ter mais durabilidade do que tecidos sintéticos como poliéster. “Esses materiais naturais não apenas oferecem maior conforto, mas tendem a resistir melhor ao uso e lavagem, ajudando as peças a manterem sua aparência e qualidade por mais tempo”, afirma Gibson, que é advogada especialista em sustentabilidade e vice-presidente da Comissão de Direito da Moda (CDMD).

Para a empreendedora de moda sustentável Fernanda Marques, a pessoa deve procurar por tecidos feitos de materiais orgânicos, como algodão orgânico, linho ou reciclados. “Esses materiais tendem a ser mais duráveis e menos prejudiciais ao meio ambiente”, explica.

2.Costuras e acabamentos bem-feitos

“Ao garimpar, sempre verifico as costuras e acabamentos, especialmente em áreas que sofrem mais atrito, como axilas, joelhos e bainhas”, destaca Ana Gibson. Para ela, costuras bem-feitas são um indicativo de que a peça foi fabricada para durar. Isso evita que a roupa desmanche ou precise de consertos frequentes.

Segundo Fernanda Marques, escolher roupas de alta qualidade e bem feitas pode significar um investimento maior inicialmente, mas essas peças geralmente duram mais e não precisam ser substituídas com frequência. “Roupas bem confeccionadas mantêm a forma e a cor por mais tempo”, avalia a empreendedora.

3.Modelos clássicos e atemporais

Para Ana Gibson, a moda sustentável favorece cortes e estilos atemporais que resistem a tendências passageiras, como calças de alfaiataria, camisas básicas e vestidos simples. “Essas peças podem ser combinadas com diferentes estilos e são menos propensas a "envelhecer", mantendo-se relevantes no guarda-roupa por anos”, afirma a advogada especialista em sustentabilidade.

Além disso, optar por roupas com designs atemporais e versáteis pode reduzir a necessidade de compras frequentes, segundo Fernanda Marques. “Itens clássicos são menos suscetíveis a saírem de moda rapidamente e costumam ser fáceis de combinar”, complementa.

4. Moda de segunda mão e reutilização

Marques defende que comprar em brechós ou plataformas de roupas usadas é uma excelente maneira de adquirir peças únicas a um custo menor. “Além disso, isso reduz a demanda por novas produções e contribui para a economia circular”, explica.

Assim como Marques, Gibson argumenta que brechós e bazares são aliados da moda sustentável, pois oferecem peças de qualidade por preços acessíveis. “Ao comprar roupas de segunda mão, evitamos o impacto ambiental de produzir novos itens e prolongamos o ciclo de vida das peças, aproveitando ao máximo o potencial de cada uma”, justifica.

5. Peças versáteis e fáceis de combinar

Para Gibson, escolher roupas que podem ser combinadas com várias outras é essencial. “Uma calça jeans ou uma blusa básica pode ser usada em diversas combinações, ajudando a criar looks diferentes com poucas peças e reduzindo a necessidade de comprar novas roupas frequentemente”, avalia.

Marques orienta, no entanto, que seguir cuidados adequados para a lavagem e manutenção das roupas pode prolongar a vida útil delas. “Isso inclui lavar com água fria, secar ao ar e armazenar corretamente. Roupas bem cuidadas não se desgastam rapidamente”, explica.

Para Ana Gibson, esses aspectos são essenciais para quem quer manter um guarda-roupa mais sustentável e econômico. “Além de dar prioridade à qualidade sobre a quantidade, ajudam a consumir moda de forma mais consciente e estilosa”, diz. Fernanda Marques defende que as práticas ajudam a adotar um estilo de vida mais sustentável e podem resultar em economia a longo prazo.