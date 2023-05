Projeto 'O Pará Virou Moda', com foco em moda sustentável, participa de desfile na Itália

O projeto “O Pará Virou Moda” participou no último domingo, 28, de um desfile na cidade de Nepi, na Itália, em um evento organizado pela Associazione Centro Spettacolo (ACS), instituição com foco em ações de cultura e entretenimento. Durante o evento da associação foram apresentadas as peças confeccionadas por mulheres egressas do sistema penal e em condição de vulnerabilidade. Os presentes no desfile puderam conhecer as obras que foram criadas a partir dos uniformes que seriam descartados pelas empresas parceiras da distribuidora de energia Equatorial Pará.

O produtor Tiago Gomes afirma que essa não foi é a primeira vez que o projeto participa de uma programação internacional. De acordo com ele. no a no passado, “O Pará Virou Moda” também esteve na Semana de Moda de Milão, também em território italiano. Para ele, a presença nesses eventos é um reconhecimento do trabalho da equipe, que além da moda, também tem como missão e preocupação a sustentabilidade e responsabilidade social.

“É muito importante participar de eventos internacionais como esse porque conseguimos fazer com que outros países conheçam a moda sustentável que está sendo produzida na Amazônia, no Pará. É uma porta para que a nossa cultura seja reconhecida por outros públicos”, destaca Tiago.

Sobre os "looks"

Para o desfile, o estilista Tony Palha selecionou 18 looks, que foram levados à Roma. A coleção reúne shorts, saias, casaco, blazer, calça pantalona e peças infantis, nas cores cinza, branca e verde.“Com o projeto deixaram de ser descartados cerca de 1,2 toneladas de material têxtil por empresas, que passaram a doar os uniformes que não são mais utilizados. O objetivo agora é expandir o alcance da iniciativa”, destacou o estilista. ““Estamos motivando senhoras e ajudando-as a obter renda”, frisa ainda o artista.

Tony Palha e o produtor Tiago Gomes desembarcaram também na Europa para participar, no dia 25 do último mês da cerimônia de premiação da Glamour Roma Capitale, que ocorreu no Spazionovecento, da Piazza Guglielmo MarconI. A “Associazione Centro Spettacolo” reconheceu tanto “O Pará Virou Moda” quanto a empresa patrocinadora pela contribuição no desenvolvimento social da Amazônia, através da cultura, moda e sustentabilidade.

Para Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da concessionária, é necessário que projetos se preocupem com o legado e a responsabilidade social, como ocorre nesse caso. “Moda também é cultura e se torna ainda mais importante quando é aliada à sustentabilidade e ao impacto social causado na vida das centenas de mulheres egressas do sistema penal e em vulnerabilidade que já participaram dos cursos e oficinas. Esse reconhecimento mostra a qualidade e a seriedade do trabalho desenvolvido tanto pelo projeto quanto pela empresa que o patrocina”, finaliza Michelle.