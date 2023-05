O 'Pará Virou Moda' lança nova coleção e será premiado em Roma

O Pará Virou Moda, projeto que customiza uniformes de empresas para criar looks criativos e utilitários, apresenta a nova coleção nesta sexta-feira, 19, no Armazém do Tempo, no Mangal das Garças, a partir das 18h. Criado pelo estilista paraense Tony Palha e pelo produtor cultural Tiago Gomes, o PVM alia sustentabilidade e ação social, pois conta com mulheres em condição de vulnerabilidade na produção das peças de vestuário. Por isso, o projeto será premiado na Itália, no próximo dia 25, no Glamour Roma Capitale, evento de gala organizado pela ACS- Associazione Centro Spettacolo (Arte Cultura e Espetáculo).

Nesse desfile de Belém, o Pará Virou Moda vai apresentar dez composições de vestuário, entre o total de 18 looks que serão levados à Roma. Os figurinos foram produzidos com tecidos aproveitados de uniformes de funcionários da concessionária Equatorial, de médicos e militares. A coleção reúne shorts, saias, casaco, blazer, calça pantalona e até peças infantis, entre outras, nas cores cinza, branca e verde.

Pará Virou Moda Tiago Gomes/ Divulgação Tiago Gomes/ Divulgação Tiago Gomes/ Divulgação Tiago Gomes/ Divulgação Tiago Gomes/ Divulgação Tiago Gomes/ Divulgação Tiago Gomes/ Divulgação

A nova coleção constitui a produção da segunda etapa do projeto, que levou oficinas de corte e costura e modelagem a novos espaços por meio da parceria com a Prefeitura de Ananindeua. Tony Palha orientou as mulheres com a experiência em moda acumulada em 40 anos de carreira nacional e internacional.

Etapas

“Com o projeto deixaram de ser descartados cerca de 1,2 toneladas de material têxtil por empresas, que passaram a doar os uniformes que não são mais utilizados. O objetivo agora é expandir o alcance da iniciativa. Vamos levar a terceira etapa para a Ilha do Marajó”, antecipou Tony Palha. “Estamos motivando senhoras e ajudando-as a obter renda”, completou.

O Pará Virou Moda começou em 2019 com a parceira da Fábrica Esperança, do governo do estado, onde egressas do Sistema Penal receberam as oficinas. E, no ano passado, as oficinas de passarela e de corte e costura aconteceram na Usina da Paz do Icuí, também do estado. De lá para cá, já foram atendidas 500 alunas no projeto.

Já nesta nova etapa, a meta é atender 200 mulheres de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho, da Prefeitura. A oficina acontece no Espaço Cidadão, no bairro de Águas Lindas, onde são atendidas moradoras de bairros adjacentes como Aurá, Águas Brancas e Júlia Seffer. Ao final do módulo haverá um novo desfile das peças e acessórios confeccionados por elas, além de uma feira onde elas poderão comercializar os produtos.

Premiação

Tony Palha e Tiago Gomes vão embarcar para a cerimônia de premiação da Glamour Roma Capitale, que acontecerá no Spazionovecento, da Piazza Guglielmo MarconI. A ACS, realizadora do evento, costuma cuidar da comunicação e da produção de programas televisivos, shows e eventos sociais na Itália.

Os dois representantes do Pará irão levar a moda amazônica pautada em conceitos de sustentabilidade e socialmente responsável para o palco da moda internacional.

Agende-se:

Desfile da nova coleção do Pará Virou Moda

Dia: Sexta-feira, 12

Hora: 18h

Local: Armazém do Tempo, do Mangal das Garças (Rua Carneiro da Rocha, s/n, Cidade Velha)

Gratuito