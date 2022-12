‘O Pará Virou Moda’ apresenta desfile que une sustentabilidade e empoderamento feminino

O projeto "Pará Virou Moda" apresenta um desfile de peças de roupas a partir de materiais que seriam descartados e foram produzidos por mulheres. O desfile acontece neste sábado, 3, às 19h na Feira Pará Negócios e é feito por meio da colaboração da Fábrica Esperança, Usina da Paz, a partir de oficinas ministradas pelo estilista Tony Palha à mulheres em situação de vulnerabilidade social.

O empresário e produtor cultural Tiago Gomes relembra que o projeto que nasceu em 2019 era destinado apenas para as mulheres egressas do sistema penitenciário em atuação na Fábrica Esperança. Este ano, ampliou-se para mulheres em situação de vulnerabilidade social, atendidas na Usina da Paz do Icuí.

As peças foram feitas por 60 mulheres que participaram das oficinas. Tiago destaca que além de fomentar o empreendedorismo, também trabalha a sustentabilidade, já que utilizam materiais que seriam descartados pela indústria e pelo sistema prisional. "Nós pretendemos trazer novidades. Ano passado nós trabalhamos muito a questão do reaproveitamento dos uniformes, mas também tivemos outras empresas que doaram uniformes, roupas, tecidos, também tivemos a questão de bijuteria, e então vai ser um mix', explicou sobre o que será visto no desfile.

"Esse ano também tem a questão do empreendedorismo. Além dessa, vamos fazer feiras. Consegue vender, demonstrar o material que foi feito, a mão-de-obra que é capacitada", complementou.

Sobre a oportunidade de ajudar as mulheres em situação de vulnerabilidade social, Tiago acredita que dá um novo olhar sobre elas mesmas. "A gente tem a perspectiva desse novo olhar, nova oportunidade, porque daí elas passam pelo processo das oficinas, conduzimos elas a terem essa experiência, da questão da sustentabilidade de novas ideias, valorizando também a questão da mão-de-obra, porque é um mercado muito grande", concluiu.

Após a apresentação na feira deste ano, Tiago antecipa que uma nova oficina será preparada com vagas para janeiro, pois em fevereiro começa a parte internacional do evento, já que receberam um convite para um desfile de moda em Milão, na Itália.

Serviço

Evento: Desfile do projeto O Pará Virou Moda

Local: Hangar Centro de Convenções, dentro da programação da Feira Pará Negócios

Data: 3, sábado

Horário: 19h

Mais informações sobre as oficinas: @oparaviroumoda