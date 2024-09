“Bora Garimpar” reúne mais de 40 brechós em Belém

Belém receberá mais uma edição do “Bora Garimpar”, uma imersão no universo da moda circular e sustentável, com mais de 40 brechós. O evento será realizado de 12 a 15 de setembro, no Shopping Bosque Grão-Pará, experiência única em um lugar que respira moda e tendências.

O evento pretende fomentar o empreendedorismo feminino e fortalecer a moda circular na cidade. “Não é apenas uma feira de brechós; é uma plataforma para fortalecer o mercado de moda autoral e sustentável, proporcionando uma oportunidade única para empreendedores locais se conectarem com seus clientes e expandirem seus negócios”, afirma uma das representantes da atividade.

Apoiado pelo Sebrae, o “Bora Garimpar” abrirá espaço para discussões globais sobre sustentabilidade com capacitações, palestras e oficinas, reforçando seu papel na cena cultural da cidade e impulsionando o cenário da moda sustentável.

Haverá, ainda, a arrecadação de resíduos têxteis que serão transformados em uniformes para o Shopping, uma ação criativa alinhada aos 3R's da sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar e Reciclar).

“O Bora Garimpar é uma excelente oportunidade para nossos clientes não apenas descobrirem peças únicas e sustentáveis, mas também para aproveitarem para “garimpar” nas lojas do Bosque, já que algumas estarão com espaços de outlet durante o período do evento”, destaca Raphaella Rocha, gerente de marketing do Shopping.

Confira a programação:

Programação de workshop e roda de conversa:

13/09 (Sexta-feira)

18h - Workshop "Deixa de pavulagem e vem para rede"

14/09 (Sábado)

10h - Workshop sobre venda e precificação

11h - Workshop de customização voltada para economia criativa

15/09 (Domingo)

17h - Workshop de imagem pessoal

18h - Desfile de brechó e upcycle

Serviço:

Onde? Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, nº 1052

Quando? 12 a 15 de setembro

Que horas? Das 10h às 22h, segunda a sábado, 11h às 22h (domingo)