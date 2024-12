Escola de Belém reaproveita materiais como sacos plásticos e jornais para produzir roupas criativas

A criatividade e a sustentabilidade se unem em um projeto desenvolvido pelos alunos da Escola Estadual Prof. Francisco Silvia Nunes. Com o objetivo de incentivar a leitura entre os estudantes e estimular o uso de materiais que normalmente seriam descartados, como sacos plásticos, garrafas PET, roupas sem uso e jornais, eles desenvolveram peças que são inspiradas em obras literárias do próprio acervo da biblioteca da unidade.

A professora Denilze Lima, idealizadora do projeto “A Leitura Está na Moda”, conta que tudo surgiu com a ideia de unir suas formações como bibliotecária, pedagoga e designer de moda, uma iniciativa que, segundo ela, deu certo. “Os alunos tiveram uma enorme aderência na participação desse projeto. Já estamos, inclusive, pensando no segundo ano e em um novo tema, sempre unindo esse tripé: leitura, moda e sustentabilidade.”

Não faltou criatividade ao confeccionar as peças. Os “estilistas” aproveitaram uma infinidade de materiais para dar vida aos looks inspirados nos heróis e mocinhas da literatura. O estudante João Henrique vê no projeto também uma oportunidade de explorar as habilidades manuais, utilizando seus personagens favoritos como pano de fundo para suas criações, além de aproveitar retalhos de outras peças. “Desenvolvi roupas de colete e reformei uma calça de alfaiataria, transformando ela em uma boca de sino e costurei por dentro um forro para dar volume. Me inspirei em um dos personagens dos quadrinhos de ‘Sandman’, onde ele aparenta ter roupas de fogo e também nos corvos que acompanham o protagonista”, contou.

Já a estudante Amanda Batista afirma que é a primeira vez no qual participa de um projeto na comunidade escolar e julga interessante produzir com base em obras literárias. “Além de incentivar a leitura, também somos estimulados a criar com materiais reciclados, o que eu vejo como super importante nesse contexto da COP 30. Eu criei duas peças baseadas no livro ‘O Trono de Vidro: Herdeira do Fogo’. Fiz um vestido todo confeccionado em jornal e outro com saco de lixo. Não imaginava fazer isso e espero participar no ano que vem, com certeza”.

Segundo a vice-diretora, Anadeiva Portela, o projeto “A Leitura Está na Moda” conseguiu até mesmo regressar alunos que estavam fora da escola. “Tivemos uma repercussão muito grande dentro e fora da escola. Esperamos que os estudantes se engajem mais e se sintam pertencentes a esse espaço e que inclusive, possam descobrir uma profissão. Descobrimos, inclusive, talentos da área de design de moda com a iniciativa”, revelou.