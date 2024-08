UFRA implantará coleta seletiva no campus Belém até o final deste ano

A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) planeja iniciar o programa de coleta seletiva até o final de 2024. A ação vai começar pelo campus Belém. Associações e cooperativas de catadores de recicláveis e reutilizáveis, que tenham interesse em fazer o trabalho no campus, poderão se habilitar de 16 a 27 de agosto. O edital com os documentos necessários para habilitação, prazos e orientações sobre como o programa vai funcionar está disponível no site da instituição.

VEJA MAIS

A UFRA poderá selecionar até quatro cooperativas, que poderão se revezar na coleta, ou seja, se forem selecionadas quatro, elas podem se revezar de seis em seis meses para fazer a coleta na universidade. O prazo total não poderá ultrapassar o limite máximo de dois anos, quando um novo processo de seleção deverá ser iniciado.

Desde junho, a equipe da divisão realiza treinamentos com a comunidade acadêmica, para a apresentar o plano e esclarecer dúvidas. “É um processo de sensibilização, pois acreditamos que antes da coleta seletiva funcionar nós precisamos que a comunidade universitária esteja ciente e sensibilizada sobre como deve ocorrer a coleta e a importância dela, não só por uma questão ambiental, mas também social e comunitária que está envolvida”, explica o professor Igor Gomide, engenheiro ambiental e gerente da DSI. Os próximos treinamentos vão ser destinados a alunos e profissionais dos institutos.

Os principais resíduos produzidos pela universidade são entulho (restos de construção); orgânico (no restaurante universitário); roçagem (resto de grama e capim); resíduos perigosos (material hospitalar). Outros resíduos são produzidos dentro dos setores e das salas de aula, como o papel, plástico e metal, material importante para as cooperativas que realizam a reciclagem.

Segundo o professor, a coleta é importante não apenas por uma questão ambiental, mas também social. “Na região metropolitana de Belém temos o aterro de Marituba, que passa por diversos problemas e recebe todo tipo de resíduo. A coleta seletiva é uma alternativa simples e eficaz, que separa os resíduos recicláveis e que não precisam ir para os aterros. Esse material pode ir para cooperativas, que são formadas por pessoas que fazem a destinação adequada desses resíduos e sobrevivem da renda oriunda desse material reciclado”, diz.

Inicialmente serão 11 pontos entrega voluntária (PEVs) na Ufra Belém: Pavilhão de salas de aula; Pet Solos; reitoria; zootecnia (dois pontos); Ica; Ru/biblioteca; Hovet; Prédio Central; Prefeitura; Prédio de Engenharia Ambiental.

“O modelo de coleta que estamos buscando é o modelo voluntário. As pessoas da universidade podem desenvolver suas ações de reciclagem, as unidades podem separar seus locais. Nós disponibilizares os PEV. Se não tem um coletor dentro da sala, as pessoas podem levar seus resíduos diretamente a esses locais”, diz o coordenador. Os pontos foram definidos de forma estratégica que pudessem atender a todas as unidades de uma forma satisfatória e para facilitar o trabalho das cooperativas para o deslocamento desse material.

Os outros cinco campi da Ufra agora passam pelo planejamento para que seja implantada a coleta. “Vamos primeiro avaliar como vai funcionar a coleta em Belém e assim levar a proposta, melhorada, para os outros campi. Precisamos mapear quais as cooperativas que atuam nos outros municípios, pois cada campus tem uma especificidade que precisa ser considerada”, diz Alessandra Fortunato de Almeida, administradora na DSI. A ação faz parte do Programa Coleta Seletiva Cidadã.

*Com informações da ASCOM/UFRA.