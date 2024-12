Biodiversidade e tradição marajoaras inspiram nova coleção de moda

As cores vivas da fauna, da flora, das paisagens e, claro, dos grafismos do Arquipélago do Marajó deram vida à segunda coleção do Polo de Moda do Marajó, lançada na noite desta quinta-feira (05/12), no Complexo Cultural Nabêra, em Belém. Com o tema “Marajó Além dos Grafismos”, 13 marcas de roupas e acessórios da capital e do município de Soure deram às mais de 350 pessoas presentes ao desfile uma oportunidade de explorar as múltiplas camadas da identidade marajoara.

As roupas e acessórios são resultado do trabalho de artesãs, empreendedoras e estilistas dos municípios de Belém e Soure. Coletivo Marajó, Cañybó, Mãos Caruanas, Mang Marajó, Val Valadares, Madame Floresta, Ná Figueredo, Art'Genuína, Seiva Amazon Design, Isabela Sales Design e Amazônia Zen foram as marcas participantes.

“A sensação de fazer uma nova coleção é como se tivéssemos dado à luz a um filho. É uma sensação maravilhosa porque a cada coleção nós apresentamos uma proposta nova, de pesquisa, com elementos amazônicos, e ver a receptividade do público com as nossas peças é muito bom”, ressaltou a estilista Graça Arruda, da marca Madame Floresta.

“Digo com muito orgulho que sou fruto do Polo de Moda do Marajó, então minha inspiração vem dos próprios elementos marajoaras, mas não só o povo, mas também a natureza, a biodiversidade, tudo isso por meio dos nossos grafismos. Nessa coleção eu me inspirei bastante nas saias de carimbós e coloquei elementos da nossa cultura”, disse Glauciane Lima, estilista da marca Mangue, do município de Soure.

Segundo Rubens Magno, Diretor Superintendente do Sebrae no Pará, o tema da coleção convida o público a olhar para o território de forma mais ampla e profunda. “Queremos mostrar que o Marajó é um universo de possibilidades, com uma cultura viva que inspira e transforma. A moda é o veículo perfeito para contar essa história”, disse Rubens.

Mercado Eco

Além do desfile da nova coleção, os convidados puderam apreciar vários produtos amazônicos no espaço Mercado Eco. Neste local, 23 expositores apresentaram e comercializaram produtos como chocolates, bebidas, doces, queijo do Marajó, manteiga de leite de búfala, biocosméticos, sabonetes artesanais, doce de leite de búfala, licores, geleias, artesanato em cerâmica e moda.

Entre os expositores do Mercado Eco, estiveram as marcas Seringô, Hidromel de Urucum, Cacauaré e Ver o Fruto, atendidos pelo Programa Inova Amazônia, que fomenta startups ligadas à inovação e à sustentabilidade.

Capacitação

A iniciativa promove ainda o trabalho de um coletivo de 124 mulheres empreendedoras do Arquipélago do Marajó, sendo 64 delas do município de Soure e 60 de Cachoeira do Arari, sendo que estas últimas ainda estão em fase de capacitação. A preparação dessas mulheres envolve cursos de consultoria, tendências de moda, criação de coleções, talk show de economia criativa, curso de costureiro industrial, entre outros, todos promovidos pelo Senar/Senai. Já os cursos voltados ao empreendedorismo e gestão de negócios são realizados pelo Sebrae no Pará.

Sobre o Polo de Moda do Marajó

O Polo é uma iniciativa do Sebrae no Pará em parceria entre o Governo do Estado do Pará, Prefeitura Municipal de Soure, Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que assinaram um convênio, em agosto de 2023. Participam do Polo de Moda do Marajó empreendedoras dos municípios de Belém, Soure e Cachoeira do Arari. .

Este é o quarto desfile do Polo de Moda do Marajó, que busca impulsionar a economia criativa local, fomentar a sustentabilidade e resgatar a identidade cultural do arquipélago como patrimônio único e universal. Os dois primeiros desfiles foram realizados em abril desse ano, no Instituto Caruanas do Marajó, em Soure; e no Parque Estadual do Utinga, em Belém. Já o terceiro, ocorreu na Praça da Independência, em Cachoeira do Arari, em maio.