Expo Moka: estilista paraense lança coleção inspirada em Mosqueiro com enfoque na moda regional

O Expo Moka, um evento que revisita a conexão entre moda e identidade regional com a coleção do estilista Eymard, inspirada pelas praias de Mosqueiro, será lançada neste sábado (31/8), na Orla do Murubira, a partir das 19h. A iniciativa, apoiada pela Lei de Incentivo Paulo Gustavo e selecionada no edital de moda e design, visa destacar a cultura amazônica e transformar o cenário da moda local com uma coleção exclusiva.

VEJA MAIS

A coleção “Rio com Ondas” é uma homenagem ao artesanato mosqueirense e às belezas naturais da região. A linha apresenta três estampas principais que exploram a “varinha do amor”, um símbolo artesanal local, e os cenários da ilha.

A estampa de ondas de rio destaca-se como a peça central da coleção, refletindo a influência da água na paisagem e cultura de Mosqueiro. Com uma abordagem comercial, as peças visam não apenas encantar, mas também integrar-se aos eventos e feiras do estado, promovendo Mosqueiro como um destino turístico e de moda.

A ideia do Expo Moka nasceu durante uma viagem do estilista Eymard pelo nordeste brasileiro. Observando as feiras e exposições que celebram o artesanato regional, ele se identificou a necessidade de um evento semelhante em Mosqueiro, sua terra natal.

“Nossa ilha é rica em cultura e beleza, e era hora de dar a ela a visibilidade que merece”, afirmou o estilista.

Sobre o evento

O desfile contará com 15 modelos e mais de 25 peças, apresentando um elenco que reflete a diversidade cultural de Mosqueiro e de Belém. O grupo inclui moradores da ilha, homens, mulheres, crianças, artistas de dança, a atriz trans Camilla de Castro, a drag Queen Ashley Evans de Abaetetuba, além de pessoas com deficiência. “Queremos que todos se sintam representados. A moda deve ser um reflexo da sociedade como um todo,” enfatizou Eymard.

O Expo Moka sinaliza o início de uma nova fase para a moda regional, com planos para uma segunda edição que apresentará uma nova coleção inspirada em outras partes do estado do Pará. Cada coleção futura trará estampas exclusivas, ampliando o alcance da moda regional e promovendo o estado em um cenário mais amplo.

“Queremos que nossas roupas falem por você e contem histórias. Estamos apenas começando, e o futuro reserva ainda mais surpresas para nossa moda e nossa cultura,” conclui Eymard.