Paraense Emilly Di Paiva alcança sucesso como modelo internacional

A vida de Emilly Di Paiva, paraense que viaja pelo mundo através de seu trabalho como modelo fotográfica, é bastante corrida. Aos 20 anos, ela reside em Milão, na Itália e já conheceu 9 países, nos quais participou de diversos desfiles e eventos de moda e arte, locais onde ela demonstra sua beleza paraense e a paixão pela carreira que está em ascensão.

Criada em Muaná, na ilha do Marajó, a jovem sempre sonhou em ser modelo. Ainda criança, ela participou de diversos concursos mirins, nos quais já demonstrava sua desenvoltura. No entanto, a família enfrentava dificuldades para pagar os custos que envolviam a carreira de modelo.

“Quando tinha uns 13 anos, veio um caça talentos para Belém, participar de um concurso em que eu desfilei e ele me ofereceu a oportunidade de ir para Curitiba, participar de um grande evento. Na época minha família não tinha condições e eu lembro que meus pais tiveram que fazer arrecadações com outras pessoas para que eu pudesse ir. Depois de muito sacrifício eu consegui ir, mas não deu em nada, porque eu precisaria me mudar e eu ainda era muito nova”, conta a modelo.

Os anos se passaram e as complicações para tentar continuar participando de desfiles e concursos no Pará foram aumentando. Felizmente, quando ela pensava em desistir, recebeu a oportunidade de participar do Miss Estação Cultural do Pará, realizado em 2021, em Belém, concurso que ela venceu e foi coroada como rainha.

Em 2021, Emily venceu o Miss Estação Cultural do Pará, realizado em Belém (Foto: Divulgação)

Como prêmio por vencer no evento, Emily ganhou uma moto e um convite para ir a São Paulo. Era finalmente a chance que ela precisava para começar a crescer como modelo.

“O coordenador do concurso tinha um evento em São Paulo, agenciado por ele, e então ele me indicou. Como eu tinha ganhado a moto, decidi vendê-la e com o dinheiro, me mudar para São Paulo. Foram tempos difíceis porque eu não tinha família naquele estado, estava sozinha. Eu saí de uma cidade tão pequena e de repente fui para uma cidade tão grande. Eu me perguntava ‘será que eu vou dar conta’?”, expressa Emily.

Vivendo no exterior

A chegada em São Paulo foi apenas um trampolim para a modelo paraense, que logo recebeu a oportunidade que toda profissional do ramo sonha em ter: trabalhar em Milão, na Itália. Nesta nova jornada, Emily precisou se preparar para desafios ainda mais complicados, incluindo aprender a falar inglês e italiano.

O pessoal da agência em São Paulo começou a me direcionar para estudar inglês e italiano, porque em pouco tempo eu iria para a Itália. Ir para Milão foi um grande risco pra mim, porque os meus agenciadores disseram que eu iria sem agência, eles me ajudaram com a acomodação, mas eu tive que ir na porta das agências da Itália. Eu dizia: ‘oi, eu sou a Emily, sou do Brasil’ e tentava conseguir uma vaga. Todo dia eu mandava e-mails mesmo que as empresas não me respondessem”, relata a paraense.

O trabalho como modelo já levou a paraense a conhecer Cairo, a capital do Egito (Foto: Divulgação)

Depois de receber muitos nãos, a paraense foi aceita em uma agência da Itália e então começou a percorrer o mundo para participar de desfiles, sessões de fotografia entre outros diversos trabalhos no mundo da moda. Ela já desfilou para diversas marcas e inclusive foi capa de uma edição da revista Vogue, na Turquia.

Capa da revista Vogue, da Turquia (Foto: Divulgação)

Incentivo às paraenses

Com grandes feitos em sua carreira, a jovem modelo afirma que seu maior sonho é garantir um futuro melhor para sua família e incentivar outras paraenses a ingressarem no ramo da moda.

“O meu objetivo como modelo é ajudar minha família, de levar eles um dia para conhecerem os lugares que eu visito e ter acesso à cultura que eu estou tendo. Quero também ganhar mais visibilidade para incentivar as meninas paraenses a lutarem por seus sonhos. Quero mostrar pra elas que é difícil, mas que esse sonho é possível”, salienta Emily.

Recentemente, Emily voltou a Belém para resolver a documentação de seu visto italiano. Ela retornará em breve para Milão, para dar continuidade em sua carreira, que apesar de surpreendente, ainda está apenas começando.

